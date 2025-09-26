본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

에스엠씨지 '럭스팩 모나코 2025' 참가

박형수기자

입력2025.09.26 09:43

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

글로벌 화장품 유리용기 제조업자개발생산(ODM) 업체 에스엠씨지는 오는 29일부터 다음달 1일까지 모나코 라르보토에서 열리는 '럭스팩 모나코 2025'에 참가한다고 26일 밝혔다.


세계적인 럭셔리 패키징 전시회인 '럭스팩 모나코 2025'는 글로벌 화장품, 향수 브랜드들이 최신 트렌드와 기술을 선보이는 자리다. 에스엠씨지는 전시회에 화장품 유리용기, 향수용기, 가정용 디퓨저 및 스프레이 용기 등을 출품한다.

에스엠씨지는 세계 최초로 국제 인증인 GRS(Global Recycled Standard)를 받은 화장품 유리용기의 차별화된 경쟁력을 평가받을 기회가 될 것으로 예상하고 있다.


최승호 에스엠씨지 대표는 "전시회는 글로벌 브랜드사와의 네트워킹을 통한 신규 거래 기회를 확대하는 좋은 기회가 될 것"이며 "이번 전시회 기간에 독일의 신규 고객사와 미팅이 잡혔다"고 말했다.


에스엠씨지는 최근 약 34억원 규모의 교환사채를 발행한다. 조달한 자금은 신규 브랜드 수주 호조에 따른 시설투자 및 연구개발 자금으로 사용한다.

에스엠씨지 '럭스팩 모나코 2025' 참가
AD
원본보기 아이콘



박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

새로운 이슈 보기