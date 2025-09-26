본문 바로가기
전남동물위생시험소, 도축장 연장운영·축산물 안전성 검사강화

호남취재본부 심진석기자

입력2025.09.26 08:56

도축장 조기 개장·공휴일 도축 추진
위생복 착용·냉장시설 관리 등 점검

전라남도동물위생시험소는 추석을 앞두고 도축장 연장 운영 및 안전성 강화를 위한 대책을 추진한다. 전남도 제공

전라남도동물위생시험소는 민족 최대 명절인 추석을 앞두고 도민들에게 안전하고 원활한 축산물 공급을 위해 도축장 연장 운영 및 안전성 강화를 위한 대책을 추진한다.


도축장 개장 시간을 새벽 5시로 앞당기고, 작업 종료 시간도 탄력적으로 조정해 평소보다 연장 운영한다. 주말과 명절 연휴 기간에도 운영해 축산물 공급에 차질이 없도록 할 방침이다.

또한 명절 기간 육류 소비가 급증하는 점을 고려해 도축장 위생 상태, 위생복 착용 여부, 냉장 시설 온도 관리 등 축산물 위생 관리 실태를 집중 점검할 계획이다.


특히 이번 추석은 연휴가 길어 가족 단위 모임과 명절 선물 세트, 제수용 축산물 등의 수요가 늘어날 것으로 예상되는 만큼 더욱 철저한 관리가 요구된다.


이에 도축장에서 생산된 축산물을 대상으로 일반세균, 대장균, 살모넬라균 등 미생물 검사와 유해 잔류물질 검사를 실시하고, 부적합 축산물은 확인 즉시 폐기하고 도축장에 개선 조치를 요구해 위생적이고 안전한 식육 공급에 만전을 기할 방침이다.

정지영 전남도동물위생시험소장은 "축산물 소비가 많이 늘어나는 추석 명절에도 도민들이 안심하고 육류를 소비할 수 있도록 수급 안정과 위생관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
