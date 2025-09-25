본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

자동차

기아 노사, 임단협 잠정합의…기본급 10만원 인상·성과금 450%

장보경기자

입력2025.09.25 17:36

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주식 53주에 격려금 1580만원
오는 30일 조합원 찬반 투표

임금협상 난항을 겪던 기아 노사가 월 기본급 10만원 인상을 담은 2025년 임금 및 단체교섭 잠정합의안을 25일 도출했다.


기아 노사는 이날 오후 오토랜드 광명에서 열린 제7차 본교섭에서 임금협상 잠정합의안을 마련했다고 밝혔다.

기아 노사, 임단협 잠정합의…기본급 10만원 인상·성과금 450%
AD
원본보기 아이콘


이번 잠정 합의안에는 기본급을 호봉승급분 포함 10만원을 인상하고, 지난해 경영 성과금 450%와 격려금 1580만원, 재래시장 상품권 20만원, 주식 53주 등을 지급하는 내용을 담았다.


아울러 노사는 지난 24일, 단체교섭과 병행한 통상임금 특별협의에서 통상임금 범위 기준 관련 혼란을 해소하기 위해 수당, 명절 보조금, 하기 휴가비 등을 통상임금에 산입하기로 합의했다.


기아 노사는 2020년부터 지난해까지 4년 연속 무분규로 협상을 타결했지만, 올해는 노조가 지난해 영업이익의 30%를 성과급으로 지급하라고 요구하면서 교섭 과정에서 협의에 난항을 겪었다.

조합원 찬반투표는 오는 30일 진행된다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'

이것 치료하려고…머리에 구멍 내고, 뇌 뉴런 끊기도

화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다

아버님 댁에 LG '이지 TV' 한 대 놓아드려야겠어요

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

집에 있던 돌반지·금목걸이 싹쓸이…"골드바로 바꿔 보관"

새로운 이슈 보기