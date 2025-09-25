연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락

코스피가 연이틀 약보합세를 이어가며 3470대에서 장을 마쳤다.

25일 코스피는 전일 대비 1.03포인트(0.03%) 내린 3471.11에 거래를 마쳤다. 앞서 지수는 전장보다 13.16포인트(0.38%) 떨어진 3458.98로 출발해 장 초반 3454.08까지 밀렸으나 이후 낙폭을 줄였다.

개인이 5409억원을 순매도했지만 외국인과 기관은 각각 1814억원, 2687억원을 사들였다. 코스피200 선물 시장에선 외국인이 홀로 5120억원어치를 순매수했고, 개인과 기관이 각각 3037억원, 1580억원을 순매도했다.

코스피 시가총액 상위권은 혼조세로 마무리했다. 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 64,000 전일대비 1,900 등락률 -2.88% 거래량 7,602,443 전일가 65,900 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 이름마저 '트럼프 원전'…韓 기업 수혜받을까코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감 전 종목 시세 보기 close (-2.88%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,022,000 전일대비 24,000 등락률 -2.29% 거래량 78,410 전일가 1,046,000 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려 전 종목 시세 보기 close (-2.29%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,048,000 전일대비 10,000 등락률 -0.95% 거래량 194,497 전일가 1,058,000 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려 전 종목 시세 보기 close (-0.97%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 114,300 전일대비 1,000 등락률 -0.87% 거래량 601,748 전일가 115,300 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려 전 종목 시세 보기 close (-0.87%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 356,500 전일대비 1,000 등락률 -0.28% 거래량 2,147,902 전일가 357,500 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세[클릭 e종목]"SK하이닉스, 내년까지 이어질 증익 사이클…목표가↑""D램 가격 최대 18%↑…HBM·서버용 D램이 견인" 전 종목 시세 보기 close (-0.28%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 217,000 전일대비 500 등락률 -0.23% 거래량 509,882 전일가 217,500 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세현대차 아이오닉 9, 유럽 안전성 평가서 최고 등급 획득현대차 정몽구 재단, 뉴욕서 백남준 특별전 공동 주최 전 종목 시세 보기 close (-0.23%)가 내린 반면 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 361,500 전일대비 13,500 등락률 +3.88% 거래량 297,003 전일가 348,000 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려 전 종목 시세 보기 close (3.88%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 86,100 전일대비 700 등락률 +0.82% 거래량 19,437,019 전일가 85,400 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 우리은행, 삼성전자와 결제 파트너십 전면 확대…'삼성월렛 머니·포인트' 출시 예정코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세현대차·기아 차주, 삼성전자 스마트싱스로 원격제어 한다 전 종목 시세 보기 close (0.82%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 505,000 전일대비 4,000 등락률 +0.80% 거래량 311,348 전일가 501,000 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려 전 종목 시세 보기 close (0.80%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 177,900 전일대비 1,000 등락률 +0.57% 거래량 540,443 전일가 176,900 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세韓 증시 장 초반 동반 하락세…코스피 3480선'기습 발표'로 공매도 전쟁 반전 신호탄 쏜 셀트리온 전 종목 시세 보기 close (0.57%)은 올랐다. 네이버는 국내 글로벌 4위 가상자산거래소 업비트를 운영하는 두나무를 계열사로 편입한다는 소식이 전해지면서 11.40% 뛰었다.

이재원 신한투자증권 연구원은 "코스피는 특별한 이슈가 부재한 가운데 외국인의 삼성전자 순매수 지속 영향이 지수의 하방을 지지했다"며 "장기 연휴(5거래일 연속 휴장, 7일 연휴)를 앞두고 위험 회피 심리가 확산하며 업종별 순환매 이뤄지는 가운데 3분기 실적으로 시장 시선이 이동하고 있다"고 총평했다.

같은 날 코스닥은 8.46포인트(0.98%) 하락한 852.48에 장을 마치며 3거래일 연속 약세 마감했다. 앞서 지수는 2.49포인트(0.29%) 내린 858.45에 출발했다. 기관이 1148억원을 팔아치운 반면 개인과 외국인은 각각 1074억원, 307억원을 매입했다.

코스닥 시총 상위권은 매도세가 우위를 점했다. 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 319,500 전일대비 26,000 등락률 +8.86% 거래량 1,158,247 전일가 293,500 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려 전 종목 시세 보기 close (8.86%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 120,400 전일대비 5,200 등락률 +4.51% 거래량 603,613 전일가 115,200 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세에코프로, 8000억원 자금 확보…인니 프로젝트 2기 추진코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감 전 종목 시세 보기 close (4.51%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 50,100 전일대비 1,550 등락률 +3.19% 거래량 526,692 전일가 48,550 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세에코프로, 8000억원 자금 확보…인니 프로젝트 2기 추진코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감 전 종목 시세 보기 close (3.19%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,650 전일대비 500 등락률 +1.28% 거래량 362,195 전일가 39,150 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려 전 종목 시세 보기 close (1.28%)가 상승한 반면 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 146,700 전일대비 9,800 등락률 -6.26% 거래량 561,374 전일가 156,500 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려 전 종목 시세 보기 close (-6.26%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 93,300 전일대비 5,500 등락률 -5.57% 거래량 1,393,339 전일가 98,800 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려 전 종목 시세 보기 close (-5.57%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 226,000 전일대비 10,500 등락률 -4.44% 거래량 227,490 전일가 236,500 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려 전 종목 시세 보기 close (-4.44%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 547,000 전일대비 23,000 등락률 -4.04% 거래량 200,378 전일가 570,000 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려 전 종목 시세 보기 close (-4.04%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 281,000 전일대비 9,000 등락률 -3.10% 거래량 134,018 전일가 290,000 2025.09.25 15:30 기준 관련기사 코스피 전망치 연이어 상향…중장기적 우상향 기대 이어져코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감 전 종목 시세 보기 close (-3.10%), 알테오젠(-2.05%)은 하락했다.

업종별로는 IT 서비스(+6.61%), 디스플레이 패널(+4.45%), 무역(+3.21%), 전기제품(+3.20%), 화학(+1.48%)이 강세로 마무리했다. 반면 생물공학(-2.57%), 에너지 장비 및 서비스(-2.47%), 통신장비(-2.40%), 전기 유틸리티(-2.27%)는 하락 마감했다.

원·달러 환율이 1400원을 상회하면서 시장 관심도 고조되는 분위기다. 앞서 환율은 간밤 야간 거래에서 장중 1400원을 넘어선 뒤 올해 5월 14일(야간 거래 종가·1404.5원) 이후 최고치인 1403.8원에 거래를 마쳤다.

김지원 KB증권 연구원은 "최근 외국인 매수세와 증시 상승세 지속에도 환율이 높게 유지되는 원인으로는 개인들의 해외투자 증가에 따른 달러 수요 확대 및 대미 투자펀드 조달 우려 등이 꼽힌다"며 "최근 랠리 부담, 증시 모멘텀 약화, 추석 연휴 앞둔 관망세 등이 복합적으로 작용하면서 지수 방향성 부재한 가운데 경계 심리가 지속될 것"으로 내다봤다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



