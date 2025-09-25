태백시문화재단, '태백 1980's 그때 그 맛' 태백제 10월 2~3일 개최

"태백 1980's, 그때 그 맛! 그때 그 흥!"

추억·화합의 축제의 장

(재)태백시문화재단(이사장 이상호)은 오는 10월 2일부터 3일까지 황지연못 일원에서 '제44회 태백제'를 개최한다고 25일 밝혔다.

태백시민의 날을 기념해 시민 화합 행사로 열리는 이번 태백제는 지역문화 계승을 위한 산신제·단군제 제례와 다양한 시민 참여 프로그램으로 구성되며, 특히 추석 연휴를 맞아 귀성객과 관광객이 함께 즐길 수 있는 공연과 문화체험도 풍성하게 마련된다.

올해 태백제는 인구 12만명으로 전성기를 누리던 1980년대 태백의 흥을 현대적으로 재현해 시민들의 추억을 불러일으킬 예정이다. 행사장에는 △8090 추억의 사진관 △1980's 태백거리 △레트로 체험 프로그램 △복고 의상 대여체험 △보이는 라디오 DJ 등 복고 감성을 살린 프로그램이 운영돼 흥겨운 분위기를 한층 돋운다.

행사 첫날인 2일에는 △동별 대항전 △태백시민 개그쇼 △기념식 및 효(孝) 콘서트 등 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다.

둘째 날인 3일에는 △산신제(제당골)·단군제(단군성전) 제례 △음복 나눔 행사(황지연못 농협주차장 일원) △김장김치 담그기 체험 △게릴라 이벤트 '태붐이를 이겨라' △태백가요제와 함께하는 복면가왕 △8090 태백나이트 등 다양한 체험·공연 프로그램이 이어진다.

또한, 태백시 8개 동에서 운영하는 홍보부스와 스탬프 투어도 준비되어, 참여자에게 소정의 기념품이 증정된다.

태백시문화재단 관계자는 "시민 모두가 즐겁게 참여하고 귀성객도 태백을 다시 기억할 수 있는 특별한 시간을 보낼 수 있도록 다채로운 프로그램을 준비했다"며 "태백의 매력을 널리 알리고, 시민 화합의 장으로 자리매김하는 축제가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



