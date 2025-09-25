양주 나리농원, 꽃·예술로 물든 '천만송이 천일홍'…가을 서정 '만끽'

양주시, '제7회 천만송이 천일홍 축제' 26일 개막

양주 천일홍 축제, 수도권 대표 가을 축제로 도약

'천일 동안 이어지는 일곱 빛 이야기'로 시민이 주인공

'나리쿠폰'제도 도입으로 지역경제와 상생하는 축제

가을이 다가오면 양주의 나리농원은 또다시 천만송이 천일홍으로 물든다. 초가을 햇살 아래 붉고 자줏빛으로 물결치는 천일홍 군락지는 그 자체만으로도 장관을 이루며 관람객의 발걸음을 사로잡는다.

나리농원 전경. 양주시 제공

오는 26일부터 28일까지 사흘 동안 양주 나리농원에서는 가을의 정취가 물씬 풍기는 '제7회 천만송이 천일홍 축제'가 열린다.

올해 축제의 슬로건은 '천일 동안 이어지는 일곱 빛 이야기'다. 시민과 관광객에게 '꽃과 예술이 어우러진 가을의 서정'을 선사한다.

축제의 첫 장은 시민이 직접 만드는 플라워 퍼레이드로, 12개 읍·면·동 주민과 전문 퍼레이드 공연팀 등 400여 명이 참여해 고읍 시가지에서 나리농원 전망대까지 약 2㎞ 거리를 행진한다.

꽃으로 장식된 퍼레이드카, 마칭밴드, 전통 기접놀이가 어우러지며 축제의 흥을 한껏 끌어올리고, 퍼레이드 길목에서는 양주시립예술단이 맞이 공연을 펼친다.

교향악단은 고읍 시가지에서, 합창단은 전망대에서 시민들을 맞이하며, 퍼레이드가 단순한 행진이 아닌 음악과 예술이 결합된 시민 문화 축제임을 보여준다.

개막식 무대에서는 EG뮤지컬컴퍼니가 주제공연을, 가수 알리가 축하공연을 펼치며 서막을 연다. 나리농원 일대가 붉은 꽃과 음악으로 가득 채워지는 순간이다.

둘째 날에는 젊음과 창의성을 주제로 한 다양한 무대가 이어지며, 대학생과 시민 모델들이 함께하는 플라워 패션쇼는 꽃과 패션, 예술의 경계를 허물며 새로운 감각의 무대를 선보인다.

읍면동 플라워 퍼레이드. 양주시 제공

또한, 젋은 세대의 참여를 유도하고 축제의 전국적 인지도를 높이기 위해 마련된 제2회 양주 전국 버스킹 챔피언십 결선이 27일 메인 무대에서 펼쳐진다. MC 양상국의 진행으로 본선과 결선을 거친 6개 팀이 무대에 올라 음악 장르를 넘나드는 경연을 펼치며, 롤링쿼츠, 호미들, 도미노보이즈, 딥키 등 젊은 세대가 주목하는 팀들의 축하 공연도 이어질 예정이다.

축제 마지막 날은 '힐링'을 주제로 하는 콘서트로 트로트 가수 김준수, 윤준협, 성리, 별사랑, 이수연, 그리고 B-보이 댄스팀 이에이트가 출연하는 천일홍 힐링콘서트는 세대를 아우르는 라인업으로 기획됐다.

시는 지난해 시민가요제를 대신해 올해는 대중성과 화제성을 동시에 잡는 무대를 마련했으며, 이는 단순히 지역 주민의 참여를 넘어 외부 관광객의 발걸음을 끌어들여 축제의 외연을 넓히겠다는 전략이다.

올해 축제장은 한층 다채로운 체험 프로그램으로 관람객을 맞는다. 천일홍 팝업존에서는 인생네컷 촬영, 페이스페인팅, 드라이플라워 만들기, 타로점, 퍼스널컬러 진단 등 무료 체험을 제공하며, 관람객이 '참여자'로서 축제의 추억을 직접 만들어갈 수 있도록 구성했다.

또한 천일홍의 일곱 색과 꽃말을 주제로 한 부스 배치는 축제장을 하나의 거대한 갤러리로 연출하였으며, 붉은 '열정', 분홍의 '달콤함', 보라의 '우아함', 하양의 '순수'가 테마별 공간에 스며들어 관람객을 맞는다.

15개 단체가 참여해 지역 특색을 살린 음식을 선보이는 먹거리 존은 사전 협의를 통해 가격을 합리적으로 조정했으며, 나리농원의 꽃밭을 거닐다 들른 방문객이 맛보는 한 끼는 축제에서 또 하나의 즐거움으로 자리매김한다.

나리농원 내 포토존. 양주시 제공

올해 축제는 지역 경제와 연계해 축제 기간 입장료 전액을 '나리쿠폰'으로 환급하며, 고읍 상점가 200여 곳과 축제장 내 부스에서 현금처럼 사용할 수 있도록 했다.

시는 지난해 입장료 인상으로 관람객 감소가 우려되는 상황에서, '환급형 입장권'으로 부담을 줄이고 동시에 지역 상권을 살리는 일석이조의 효과를 노린다. 지역 주민뿐 아니라 외부 관광객도 자연스럽게 상점가를 방문하게 되면서 축제와 지역경제가 선순환 구조로 이어진다.

시는 축제 안전과 편의에 각별히 신경을 썼으며, 총 1,610대 규모의 주차장과 양주역-나리농원 셔틀버스를 운영한다. 축제장에는 종합안내소, 응급의료부스, 미아 방지센터, 유모차·휠체어 대여, 수유실, ATM 등 편의시설을 갖추고, 총 590명의 인력이 교통 통제와 환경 정화, 부스 지원, 안전 관리를 담당한다. 응급환자 발생에 대비해 의료진과 구급차도 상시 대기하며, 시는 축제 안전관리계획 심의와 안전보험 가입을 완료했다.

이번 축제는 친환경 운영을 원칙으로 삼고, 먹거리 부스의 1회용품 사용을 줄이기 위해 약 3만여 개의 다회용기를 도입하고 재활용 분류를 철저히 하는 등 쓰레기 발생을 최소화하는 실무 계획을 마련했다. 시는 시민과 함께 환경보호를 실천하는 축제로 행사 운영을 설계했다.

교외선 재개통을 계기로 시는 코레일관광개발과 협업해 교외선 연계 양주시티투어 상품을 운영한다. 축제 기간인 9월 27일~28일에는 장욱진·민복진 미술관과 회암사지 박물관을 경유하는 '미술관투어' 당일 코스를 마련해 축제 관람객이 지역 문화자원까지 함께 체험할 수 있도록 했다. 단순한 당일 방문을 넘어 체류형 관광으로의 전환을 목표로 한 전략적 시도다.

양주 나리농원 전경. 양주시 제공

양주시의 천일홍 축제는 단순히 꽃밭을 보여주는 것을 넘어, 시민들의 자발적인 참여와 지역 상권과의 상생, 그리고 안전하고 편리한 운영을 통해 지속 가능한 축제 모델을 제시하고 있다.

2025년 경기대표관광축제라는 타이틀에 걸맞게, 제7회 축제가 양주시의 도시 브랜드 가치를 높이고 수도권의 대표적인 가을 축제로 확고히 자리매김할 것으로 기대된다.

강수현 양주시장은 "시민과 함께 꽃으로 양주를 알리자는 마음에서 출발했던 축제가 전국에서 많은 관광객이 찾는 경기 대표 관광 축제로 성장했다"며 "지난 7년간 시민과 함께 만들어온 축제라 더욱 특별하며, 양주의 브랜드 가치를 높이는 소중한 성과"라고 말했다.





양주=이종구 기자



