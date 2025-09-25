본문 바로가기
"햄스터들의 회식?" 신한투자 유튜브, AI기반 '싱송생송' 또 공개

조슬기나기자

입력2025.09.25 13:54

알파TV 통해 AI 기반 음악 콘텐츠

신한투자증권은 공식 유튜브 채널 '알파TV'를 통해 인공지능(AI) 기반 음악 콘텐츠 시리즈 '싱송생송'의 네 번째 편을 공개했다고 25일 밝혔다.


"햄스터들의 회식?" 신한투자 유튜브, AI기반 '싱송생송' 또 공개
'싱송생송'은 음악과 영상의 전 과정을 AI로 제작한 시리즈로, 이번 4편에서는 햄스터들이 공연 무대에서 해바라기씨를 나눠 먹으며 활기를 띠는 모습을 담아 직장인들이 회식 자리에 모여 함께 즐기는 분위기를 연상케 한다. 신한투자증권측은 이번 에피소드는 직장인이 때로 부담스럽게 느낄 수 있는 회식 문화를 햄스터 캐릭터를 통해 유쾌하고 긍정적으로 풀어낸 것이 특징이라고 설명했다.

앞서 공개된 세 편 역시 월급날, 팀장님 없는 날, 쉬고 싶은 날 등 직장인들이 공감할 수 있는 일상적인 주제를 개성 넘치는 동물 캐릭터로 표현해 '싱송생송'만의 독창적인 매력을 보여줬다는 평가를 받은 바 있다. 김수영 신한투자증권 홍보본부장은 "'싱송생송'은 전 과정에 걸쳐 AI를 활용한 콘텐츠로, 앞으로도 AI를 기반으로 창의적이고 참신한 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
