본문 바로가기
Dim영역
알립니다
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

인사

[인사]경찰청

입력2025.09.25 12:02

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

◇치안정감 전보


▲서울특별시경찰청장 박정보 ▲부산광역시경찰청장 직무대리 엄성규 ▲경찰대학장 직무대리 김성희 ▲인천광역시경찰청장 한창훈 ▲경기도남부경찰청장 황창선

◇치안감 전보


▲경찰청 대변인 곽병우 ▲경찰청 기획조정관 손제한 ▲경찰청 경무인사기획관 김병찬 ▲경찰청 미래치안정책국장 도준수 ▲경찰청 범죄예방대응국장 이승협 ▲경찰청 생활안전교통국장 김호승 ▲경찰청 경비국장 직무대리 고범석 ▲경찰청 치안정보국장 김원태 ▲경찰청 국가수사본부 수사기획조정관 유승렬 ▲경찰청 국가수사본부 수사국장 홍석기 ▲경찰청 국가수사본부 형사국장 백동흠 ▲경찰청 국가수사본부 안보수사국장 정상진 ▲경찰인재개발원장 박현수 ▲중앙경찰학교장 남제현 ▲서울특별시경찰청 수사차장 최보현 ▲대구광역시경찰청장 김병우 ▲광주광역시경찰청장 김영근 ▲대전광역시경찰청장 최주원 ▲울산광역시경찰청장 직무대리 유윤종 ▲경기도북부경찰청장 김동권 ▲강원특별자치도경찰청장 최현석 ▲충청북도경찰청장 이종원 ▲충청남도경찰청장 임정주 ▲경상남도경찰청장 김종철 ▲제주특별자치도경찰청장 고평기




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵' "우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마스크팩 싹쓸이" 외국인들 '바글바글'…韓여행 필수코스 된 올리브영

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

방송인 황현희 "추미애가 건드리면 스타되고 대통령도 되더라"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

"돌반지 주고 골드바로"…금값 최고치에 금교환 열풍

LG전자, 시니어 맞춤형 '이지 TV' 출시…고령층 공략 나선다

새로운 이슈 보기