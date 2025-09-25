◇치안정감 전보
▲서울특별시경찰청장 박정보 ▲부산광역시경찰청장 직무대리 엄성규 ▲경찰대학장 직무대리 김성희 ▲인천광역시경찰청장 한창훈 ▲경기도남부경찰청장 황창선
◇치안감 전보
▲경찰청 대변인 곽병우 ▲경찰청 기획조정관 손제한 ▲경찰청 경무인사기획관 김병찬 ▲경찰청 미래치안정책국장 도준수 ▲경찰청 범죄예방대응국장 이승협 ▲경찰청 생활안전교통국장 김호승 ▲경찰청 경비국장 직무대리 고범석 ▲경찰청 치안정보국장 김원태 ▲경찰청 국가수사본부 수사기획조정관 유승렬 ▲경찰청 국가수사본부 수사국장 홍석기 ▲경찰청 국가수사본부 형사국장 백동흠 ▲경찰청 국가수사본부 안보수사국장 정상진 ▲경찰인재개발원장 박현수 ▲중앙경찰학교장 남제현 ▲서울특별시경찰청 수사차장 최보현 ▲대구광역시경찰청장 김병우 ▲광주광역시경찰청장 김영근 ▲대전광역시경찰청장 최주원 ▲울산광역시경찰청장 직무대리 유윤종 ▲경기도북부경찰청장 김동권 ▲강원특별자치도경찰청장 최현석 ▲충청북도경찰청장 이종원 ▲충청남도경찰청장 임정주 ▲경상남도경찰청장 김종철 ▲제주특별자치도경찰청장 고평기
꼭 봐야할 주요뉴스"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>