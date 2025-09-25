중국 '개도국' 특혜 포기 선언…WTO 개혁 속도 낼까

APEC 앞두고 외교적 제스처란 분석도

특혜 포기 선언에도 개도국 지위는 유지

실질 변화 여부는 미지수

중국이 앞으로 세계무역기구(WTO) 협상에서 개발도상국 특별대우를 요구하지 않겠다고 밝힌 가운데, 이번 발표가 외교적 제스처에 그칠 것이라는 관측도 제기된다. 아직 미·중 간 관세 협상이 마무리되지 않은 상황에서 중국이 협상 국면을 의식해 미국의 요구에 호응하는 모습을 보인 것일 뿐, 이 조치가 실효성을 가지려면 중국의 실행 수준과 미국·유럽연합(EU)·다른 개도국들의 대응을 지켜봐야 한다는 분석이다.

리창 중국 국무원 총리는 23일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 세계개발구상(GDI) 고위급 회의에서 "책임 있는 주요 개발도상국으로서 중국은 현재와 미래의 WTO 협상에서 새로운 특별 및 차등 대우를 추구하지 않겠다"고 말했다.

WTO는 개도국에 규범 이행 유예, 무역 자유화 의무 완화, 기술 재정 지원, 농업 식량 안보 등 일부 분야에 대한 보호조치 등 특혜(SDT)를 보장하고 있다. 개도국 정의나 기준은 별도도 존재하지 않고, WTO에 속한 약 160개국이 스스로 개도국 선언을 할 수 있다. 중국은 세계 2위 경제 대국이지만, 1인당 소득은 여전히 중소득국(Middle-income) 수준이라는 점을 이유로 개도국 지위를 고수해왔다.

AP통신은 이 같은 중국의 결정에 "미국이 오랫동안 요구해 온 변화로, 관세 전쟁과 보호무역주의로 흔들리는 세계 교역 체제를 강화하기 위한 시도"라고 전했다.

그동안 WTO 개혁이 수년간 지지부진했던 이유 중 하나는 바로 중국의 개발도상국 지위 고수였다. 미국은 중국이 개도국 특혜를 유지하는 한, WTO 개혁은 불가능하다는 입장이었고 일본과 유럽연합(EU)도 유사한 입장을 보여왔다. 이런 상황에서 중국의 특혜 포기 선언은 WTO 개혁 논의의 최대 걸림돌을 걷어냈다는 점에서 개혁에 속도를 낼, 분기점이 될 수 있다는 분석이 나온다.

응고지 오콘조이웨알라 WTO 사무총장은 중국의 결정을 환영하며 "수년간의 노고의 결과"라며 중국의 리더십에 감사한다고 X(옛 트위터)를 통해 밝혔다. 그는 또 "이는 WTO 개혁에 있어 중대한 진전(pivotal moment)이며 보다 균형 있고 공정한 글로벌 무역 체제를 향한 중요한 신호"라고 강조했다.

다만 중국의 이번 특혜 포기 발표가 단순한 선언에 그칠 수 있다는 회의적 시각도 적지 않다. 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 미·중 정상회담설이 제기되는 상황에서 경색된 미·중 관계를 완화하려는 정치적 메시지라는 것이다.

실제로 중국은 앞으로 진행되거나 새롭게 시작되는 WTO 협상에서만 개발도상국 특혜를 요구하지 않겠다고 밝혔을 뿐, 이미 확보한 권리는 그대로 유지한다고 밝혔다. 리청강 중국 상무부 국제무역협상대표 겸 부부장은 "중국은 이번 선언으로 일부 혜택은 포기하지만, WTO 내에서의 개도국 지위는 유지할 것"이라고 강조했다.

즉, 새로운 특혜를 더 이상 요구하지 않겠다는 의미이지 개도국 지위 자체를 내려놓는 것은 아니라는 얘기다. 유럽연합(EU) 집행위원회가 "중국의 발표를 환영한다"면서도 "기존 협정에서도 개도국 지위를 더 이상 활용하지 말아야 한다"고 지적한 이유다.

이번 조치가 중국 시장의 진입 문턱을 실제로 낮출지는 미지수라는 시각도 있다. AP는 "중국의 발표는 향후·진행 중 협상에만 적용되고 기존 합의에는 영향이 없으며, "이 발표가 해외 상품의 중국 시장 접근 확대로 이어질지는 불분명하다"고 했다.

결국 이 조치가 실질적 효과를 가지려면, 중국이 실제로 어느 수준까지 실행에 옮길지, 그리고 미국·EU·다른 개도국들이 어떤 대응을 내놓을지가 관건이라는 지적이 나온다.

전 중국 통상 외교관 루 시엔쿤은 "이제 공은 다른 주요 행위자들에게 넘어갔다. 그들이 무역체제와 개혁에 대한 책임과 의지를 보여줄 차례다"라고 말했다. 이는 중국이 개발도상국 특혜 포기를 선언한 만큼, 앞으로 WTO 개혁의 성패는 미국과 EU 등 주요국이 어떤 대응을 내놓느냐에 달려 있음을 시사한 것으로 풀이된다.





김민영 기자



