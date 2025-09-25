본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]내년 영업이익 증가 기대…포스코인터내셔널, 5%대 상승

김대현기자

입력2025.09.25 09:38

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내년부터 본격적인 영업이익 증가가 기대되는 포스코인터내셔널 의 주가가 오름세다.


포스코인터내셔널은 25일 오전 9시23분 기준 전 거래일 대비 2500원(5.13%) 오른 5만1200원에 거래됐다.

[특징주]내년 영업이익 증가 기대…포스코인터내셔널, 5%대 상승
AD
원본보기 아이콘

이날 KB증권은 포스코인터내셔널에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 6만3000원으로 분석을 개시했다.

최용현 KB증권 연구원은 "내년부터 본격적인 영업이익 증가가 기대된다"며 "향후 3년간 연평균 주당순이익(EPS) 성장률이 22%에 이를 것"이라고 전망했다.


특히 ▲안정적 고객사 확보를 통한 생산능력 확장 효과 ▲LNG(액화천연가스)·팜 부문의 밸류체인(가치사슬) 확장 및 원자재 가격 변동 리스크 완화 등을 성장 동력으로 제시했다.


실적 전망도 긍정적이다. 올해 영업이익은 전년(1조1170억원) 대비 1.3% 증가한 1조1320억원, 내년에는 12.5% 늘어난 1조2740억원을 기록할 것으로 예상했다. 2027년에는 1조4070억원까지 확대될 것으로 추정했다.

또한 정부 주도 대형 프로젝트에서 포스코인터내셔널이 자원·에너지 개발 역량을 바탕으로 중추적 역할을 지속할 것이라고 최 연구원은 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

'푹' 꺼진 도로에 자동차도 추락…태국 방콕서 거대 싱크홀 발생

태영호 "김정은 아들 유학설 들은 바 없어…주애 오빠보다 남동생 가능성 커"

"한국여행 필수코스"…해운대 수놓은 올리브 '물결'

'경영난' 인텔 안간힘…애플에 투자 요청

새로운 이슈 보기