[특징주]포스코인터내셔널, 인플레 방어주 기대에 8% 급등

중동 전쟁으로 원자재 가격이 상승하자 인플레이션 방어주로서 주목받은 포스코인터내셔널 주가가 급등했다.

9일 오전 9시28분 기준 포스코인터내셔널은 전 거래일 대비 6000원(8.18%) 오른 7만9300원에 거래됐다.

최용현 KB증권 연구원은 이날 "포스코인터내셔널은 LNG, 팜 등 업스트림을 영위하고 있어 원자재 가격이 상승하면 판매가 인상효과를 누린다"며 "미국 LNG Offtake 계약을 확보하고 있어 저렴하게 수입이 가능하다"고 말했다. 그러면서 "현재 시장 환경은 포스코인터내셔널에 우호적이며 미국 에너지 익스포져가 높은 일본 상사도 마찬가지로 수혜가 예상되며 주가 상승 중"이라고 덧붙였다.

오규민 기자



