함양군, 제76주기 함양 양민 희생자 추모식 열어

한국전쟁 전후 억울하게 희생을 당한

함양 양민 희생자들을 추모

함양군은 25일 한국전쟁 전후 억울하게 희생을 당한 함양 양민 희생자들을 추모하는 제76주기 함양 양민희생자 추모식이 경남 함양군 수동면 도북리에 위치한 양민희생자 추모공원에서 열렸다고 밝혔다.

추모식에는 진병영 군수를 비롯하여 차용현 희생자 유족회장과 유가족, 김윤택 함양군의회 의장, 정상기 함양문화원장을 비롯한 기관단체장 등이 참석한 가운데 국민의례, 헌화·분향, 추념사 순으로 엄숙하게 진행됐다.

함양군 제76주기 함양 양민 희생자 추모식 현장. AD 원본보기 아이콘

진병영 군수는 추념사를 통해 "한국전쟁 전후 무고하게 돌아가신 희생자분과 유족 여러분들에게 진심으로 위로의 말씀을 드린다"며 "함양군에서도 이 아픈 역사의 기억을 잊지 말고, 정의와 평화의 가치를 굳게 지켜나가자"라고 말했다.

차용현 희생자 유족회장은 "매년 억울한 희생자들의 넋을 달래주시고 우리 유족들의 아픔과 슬픔을 함께해 주신 함양군에 진심으로 감사드린다"라고 말했다.

함양 양민 학살 사건은 한국전쟁을 전후로 9개 읍면에서 민간인 80여명을 포함해 보도연맹, 연고지가 밝혀지지 않은 분들까지 총 300여명이 희생된 비극적인 사건으로 지난 2009년 진실·화해를 위한 과거사 정리위원회(진실위)로부터 공식적으로 181명의 희생자가 명예를 회복하게 되었다.

한편, 함양군은 지난 2021년 12월 수동면 도북리 764-1번지 일원에 한국전쟁 전후 함양 양민희생자 추모공원을 조성해 희생된 분들의 넋을 기리고 있다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>