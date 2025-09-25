본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

함양군, 제76주기 함양 양민 희생자 추모식 열어

영남취재본부 최순경기자

입력2025.09.25 09:15

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국전쟁 전후 억울하게 희생을 당한
함양 양민 희생자들을 추모

함양군은 25일 한국전쟁 전후 억울하게 희생을 당한 함양 양민 희생자들을 추모하는 제76주기 함양 양민희생자 추모식이 경남 함양군 수동면 도북리에 위치한 양민희생자 추모공원에서 열렸다고 밝혔다.


추모식에는 진병영 군수를 비롯하여 차용현 희생자 유족회장과 유가족, 김윤택 함양군의회 의장, 정상기 함양문화원장을 비롯한 기관단체장 등이 참석한 가운데 국민의례, 헌화·분향, 추념사 순으로 엄숙하게 진행됐다.

함양군 제76주기 함양 양민 희생자 추모식 현장.

함양군 제76주기 함양 양민 희생자 추모식 현장.

AD
원본보기 아이콘

진병영 군수는 추념사를 통해 "한국전쟁 전후 무고하게 돌아가신 희생자분과 유족 여러분들에게 진심으로 위로의 말씀을 드린다"며 "함양군에서도 이 아픈 역사의 기억을 잊지 말고, 정의와 평화의 가치를 굳게 지켜나가자"라고 말했다.

차용현 희생자 유족회장은 "매년 억울한 희생자들의 넋을 달래주시고 우리 유족들의 아픔과 슬픔을 함께해 주신 함양군에 진심으로 감사드린다"라고 말했다.


함양 양민 학살 사건은 한국전쟁을 전후로 9개 읍면에서 민간인 80여명을 포함해 보도연맹, 연고지가 밝혀지지 않은 분들까지 총 300여명이 희생된 비극적인 사건으로 지난 2009년 진실·화해를 위한 과거사 정리위원회(진실위)로부터 공식적으로 181명의 희생자가 명예를 회복하게 되었다.


한편, 함양군은 지난 2021년 12월 수동면 도북리 764-1번지 일원에 한국전쟁 전후 함양 양민희생자 추모공원을 조성해 희생된 분들의 넋을 기리고 있다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

'푹' 꺼진 도로에 자동차도 추락…태국 방콕서 거대 싱크홀 발생

태영호 "김정은 아들 유학설 들은 바 없어…주애 오빠보다 남동생 가능성 커"

"한국여행 필수코스"…해운대 수놓은 올리브 '물결'

이라크 찾은 안규백…총리·국방장관 만나 국방·방산 논의

새로운 이슈 보기