진주시, '2025 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회' 2년 연속 수상

경남 진주시가 역점을 두고 추진하고 있는 도시재생 사업이 '대한민국 도시·지역혁신 산업박람회'에서 2년 연속 수상의 영광을 차지하는 등 전국적인 호평을 받고 있다.

시는 강원 특별자치도 삼척시에서 열린 '2025 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회'의 도시·지역혁신 대상 시상식에서 '생활·복지 분야' 대상(행정안전부 장관상)을 받았다고 25일 밝혔다.

이로써 진주시는 지난해 '주거환경개선' 분야 대상에 이어 2년 연속 수상의 쾌거를 이뤘으며, 살기 좋은 도시로의 전국구 명성을 쌓아가고 있다.

대한민국 도시·지역혁신 산업박람회는 도시혁신 정책의 성과를 공유하고, 지역 균형발전과 도시생태계 구축을 위한 우수 사례를 발굴·확산하기 위해 지난 2019년부터 해마다 열리고 있다.

올해 박람회는 '지역에 삶을, 도시에 숨을'이라는 표어 아래 24일부터 오는 27일까지 4일간 삼척시 정라지구 도시재생 사업지에서 진행되고 있으며, 모두 123곳의 다양한 정부 부처와 전국 지자체, 기관, 민간기업 등이 참가해 각 단체의 도시재생사업 우수사례를 홍보하고 비전과 성과를 공유하고 있다.

진주시는 박람회의 수상 프로그램인 도시·지역 혁신 대상에 참가해 '철도문화공원 조성'이라는 제목으로 옛 진주역 일원에서 추진한 도시재생 인정사업의 주요 성과를 발표했으며, 생활환경 개선과 관련된 사업성과에 높은 평가를 받아 개막식에서 수상의 영예를 안았다.

옛 진주역 도시재생 인정사업은 철도역사박물관, 다목적 전시문화 공간, 복합문화 커뮤니티 거점, 커뮤니티 레일 가든 조성을 통해 쇠퇴한 지역에 활력을 불어넣고, 철도 기능이 중단돼 방치된 옛 진주역과 주변 공간을 시민들이 모이는 새로운 휴식공간으로 탈바꿈시키는 성과를 거두었다.

시 관계자는 "지난해에 이어 2년 연속 수상하게 된 것은 진주시의 도시재생에 대한 노력이 인정받은 결과이다"라면서 "앞으로도 지역 특성과 주민의 목소리를 반영한 지속가능한 도시재생사업을 통해 누구나 살고 싶은 진주를 만들어가겠다"고 밝혔다.

한편, 진주시는 박람회 기간에 홍보부스를 운영하며, 진주시 도시재생사업 현황과 성과를 전시하고 관광자원 등을 홍보하는 다양한 활동을 펼치고 있다.





