이라크 찾은 안규백…총리·국방장관 만나 국방·방산 논의

안규백 국방부장관이 이라크 총리 및 국방부·내무부장관과 잇따라 회동해 국방·방산 협력 방안을 논의했다.

국방부는 안 장관이 지난 24일(현지시각) 이라크 바그다드에서 무하마드 시아 알 수다니 총리를 예방하고 타벳 모하메드 사이에드 알 아바시 국방부장관, 압둘 아미르 알 샤마리 내무부장관 등과 회동했다고 25일 밝혔다.

우선 안 장관은 알 수다니 총리 예방에서 이라크가 우리나라의 4대 원유수입원으로 대한민국 에너지 안보의 협력국으로서 상호 호혜적인 발전을 도모해 왔다고 했다. 이라크는 지난해 기준 한국의 4대 원유수입원(1억 배럴) 중 하나다.

알 수다니 총리는 약 50년간 이라크 국가 발전과 재건에 기여해 온 한국의 역할을 높이 평가하면서 "지금까지 긴밀하게 이어져 온 양국 관계를 국방 및 방산 협력 분야로 더욱 확대해 나가길 기대한다"고 했다.

알 아바시 장관과의 회담에선 이라크 평화 재건을 위한 자이툰 부대 파병을 계기로 시작된 양국의 국방협력 성과를 높이 평가하고, 인적교류 및 군사교육교류 확대, 이라크 해군 및 공군기지 건설 등 양국 간 국방 및 방산협력 확대 방안이 논의됐다.

이외 안 장관과 알 샤마리 내무장관은 군사교육교류, 국경지대 과학화 경계 시스템 등 다양한 양국의 협력 강화 방안에 대해 의견을 나눴다. 이라크 내무부는 국내 치안, 출입국, 국경경비, 재난 대응 등을 담당하며 연방경찰·국경수비대 등의 준군사조직도 운영 중이다.

안 장관은 "대한민국 국방장관으로서 약 20년 만의 이라크 방문을 뜻깊게 생각하며, 한국과 이라크 간의 관계가 앞으로도 에너지, 건설뿐만 아니라 국방 및 방산 협력 등 더욱 다양한 분야에서 강화되기를 희망한다"고 밝혔다.





