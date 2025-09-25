본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

이라크 찾은 안규백…총리·국방장관 만나 국방·방산 논의

유제훈기자

입력2025.09.25 08:43

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

안규백 국방부장관이 이라크 총리 및 국방부·내무부장관과 잇따라 회동해 국방·방산 협력 방안을 논의했다.


국방부는 안 장관이 지난 24일(현지시각) 이라크 바그다드에서 무하마드 시아 알 수다니 총리를 예방하고 타벳 모하메드 사이에드 알 아바시 국방부장관, 압둘 아미르 알 샤마리 내무부장관 등과 회동했다고 25일 밝혔다.

이라크 찾은 안규백…총리·국방장관 만나 국방·방산 논의
AD
원본보기 아이콘

우선 안 장관은 알 수다니 총리 예방에서 이라크가 우리나라의 4대 원유수입원으로 대한민국 에너지 안보의 협력국으로서 상호 호혜적인 발전을 도모해 왔다고 했다. 이라크는 지난해 기준 한국의 4대 원유수입원(1억 배럴) 중 하나다.


알 수다니 총리는 약 50년간 이라크 국가 발전과 재건에 기여해 온 한국의 역할을 높이 평가하면서 "지금까지 긴밀하게 이어져 온 양국 관계를 국방 및 방산 협력 분야로 더욱 확대해 나가길 기대한다"고 했다.


알 아바시 장관과의 회담에선 이라크 평화 재건을 위한 자이툰 부대 파병을 계기로 시작된 양국의 국방협력 성과를 높이 평가하고, 인적교류 및 군사교육교류 확대, 이라크 해군 및 공군기지 건설 등 양국 간 국방 및 방산협력 확대 방안이 논의됐다.

이외 안 장관과 알 샤마리 내무장관은 군사교육교류, 국경지대 과학화 경계 시스템 등 다양한 양국의 협력 강화 방안에 대해 의견을 나눴다. 이라크 내무부는 국내 치안, 출입국, 국경경비, 재난 대응 등을 담당하며 연방경찰·국경수비대 등의 준군사조직도 운영 중이다.


안 장관은 "대한민국 국방장관으로서 약 20년 만의 이라크 방문을 뜻깊게 생각하며, 한국과 이라크 간의 관계가 앞으로도 에너지, 건설뿐만 아니라 국방 및 방산 협력 등 더욱 다양한 분야에서 강화되기를 희망한다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

화려한 스펙에 채용했더니 실무는 '꽝'…졸업장 쏟아져도 쓸만한 신입 없다[대학 대전환]④ 화려한 스펙에 채용했더니 실무는 '꽝'…졸업장 쏟... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

'푹' 꺼진 도로에 자동차도 추락…태국 방콕서 거대 싱크홀 발생

태영호 "김정은 아들 유학설 들은 바 없어…주애 오빠보다 남동생 가능성 커"

개혁신당, '대통령도 갈아치웠다' 정청래 말에 "그러다 李 대통령도?"

"한국여행 필수코스"…해운대 수놓은 올리브 '물결'

이라크 찾은 안규백…총리·국방장관 만나 국방·방산 논의

새로운 이슈 보기