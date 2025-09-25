본문 바로가기
펄어비스 '붉은사막' 내년 3월 19일 글로벌 출시

노경조기자

입력2025.09.25 08:41

소니 신작 행사서 공개…사전 예약 돌입

펄어비스가 신작 '붉은사막'의 글로벌 출시일을 내년 3월 19일로 확정했다.


펄어비스 '붉은사막' 글로벌 출시. 펄어비스 제공

펄어비스는 25일 소니 인터랙티브 엔터테인먼트(SIE)의 온라인 신작 발표회 '스테이트 오브 플레이'에서 '붉은사막' 정식 출시일을 발표하고 사전 예약에 돌입했다고 밝혔다.

붉은사막은 광대한 파이웰 대륙을 무대로, 주인공 클리프와 회색갈기 동료들의 여정을 그린 오픈월드 액션 어드벤처 게임이다. 펄어비스가 자체 개발한 게임 엔진인 '블랙스페이스 엔진'이 활용됐다.


사전 예약은 플레이스테이션5, 엑스박스 시리즈 X|S. 스팀, 애플 맥에서 가능하다. 디지털 패키지 외에 지역별 별도 판매처를 통한 피지컬 패키지도 있다.


콜렉터스 에디션은 피지컬 패키지로만 구매할 수 있다. 해당 에디션 구매자는 무기 3종을 포함한 인게임 아이템과 골든 스타에 맞서는 클리프의 모습을 담은 디오라마(실사 모형) 등 다양한 실물·디지털 콘텐츠를 받을 수 있다.

디럭스 에디션은 피지컬·디지털 패키지 모두 만날 수 있다. 피지컬 패키지는 한정판 스틸북, 파이웰의 지도, 개발자의 편지 등 굿즈를 포함한다. 스탠다드 에디션을 포함한 모든 에디션(맥 제외)에는 예약 구매 한정 '칼레드 방패'와 플레이스테이션5 플랫폼 한정 '그로테반트 판금 세트' 등 보상을 제공한다.


디지털 패키지의 스탠다드 에디션 가격은 69.99달러, 디럭스 에디션은 79.99달러다. 피지컬 패키지의 경우 스탠다드 에디션 69.99달러, 디럭스 에디션 89.99달러, 콜렉터스 에디션 279.99달러다.


사전 예약과 실물 패키지의 구매에 대한 정보는 붉은사막 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
