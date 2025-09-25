"이민자들, 왕립 공원서 백조·잉어 잡아먹어" '英 트럼프' 거친 입

극우 성향 영국개혁당 나이절 패라지 대표

동유럽 이민자 겨냥한 백조·잉어 발언 논란

집권 시 영주권 및 외국인 복지 폐지 추진

영국 극우 정당 대표가 이주민들이 공원에서 백조와 잉어를 잡아먹는다고 주장해 논란이다. 연합뉴스에 따르면 나이절 패라지 영국개혁당 대표는 24일(현지시간) LBC 방송 인터뷰에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 미 대선 기간 '오하이오의 아이티 이민자들이 이웃들의 개와 고양이를 잡아먹는다'고 한 발언과 관련한 질문을 받았다.

나이젤 패라지 영국개혁당 대표. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

패라지 대표는 "만약 내가 다른 문화권에서 온 사람들이 왕립 공원에서 백조를 먹고 연못에서 잉어를 잡아먹는다고 하면, 여러분은 이런 일이 일어난다고 동의하겠느냐"고 했다. 진행자가 '누가 그런 일을 한다고 생각하느냐'고 묻자, "그렇게 해도 용인되는 나라에서 온 사람들"이라고 답했다. 이어 '루마니아인과 동유럽인들을 말하는 것인지 분명히 답하라'고 묻자, "그렇다고 생각한다"고 말했다. 다만 "내가 그렇다고 말하는 게 아니라 그런 주장이 있다는 것"이라고 덧붙였다.

이 발언이 논란이 되자 왕립 공원 측은 "런던에 있는 8개 공원에서 사람들이 백조를 죽였다거나 먹었다는 신고를 받은 바 없다"며 "우리 야생동물 담당 직원들은 공원에서 백조들의 안전을 면밀히 관찰한다"고 반박했다.

영국에서 백조와 같은 야생 조류를 고의로 죽이거나 해치는 행위는 최고 6개월 징역형에 처한다. LBC에 따르면 지난 2013년 런던의 한 공원에서 백조 13마리가 죽는 일이 있었지만, 개가 저지른 일로 추정됐다. 지난 2003년 망명 신청자 범죄 조직이 백조를 훔쳐 먹었다는 주장이 제기됐으나, 이후 경찰은 이 같은 주장에 증거가 없다고 밝혔다.

지난 6일 영국 버밍엄에서 열린 영국개혁당 연례 회의에서 한 당원이 패라지 대표가 서명한 'MBGA' 모자를 보여주고 있다. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

패라지 대표는 반(反)이민을 내세우며 트럼프 대통령과 친분을 자랑해 '영국판 트럼프'로 불린다. 그가 이끄는 영국개혁당은 각종 여론조사에서 집권당인 노동당과 중도 우파 보수당을 제치고 지지율 1위를 달리고 있다.

영국개혁당은 지난 22일 '영국인 우선'이라는 제목의 이민 정책을 발표하며 집권 시 영주권을 폐지하고 외국 국적자에게 복지 혜택을 주지 않겠다고 밝혔다. 패라지 대표는 "영국이 세계의 푸드 뱅크가 돼선 안 된다"며 "전 세계에서 오는 사람에게 복지를 제공하는 게 우리 일은 아니다"라고 주장했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



