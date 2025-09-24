광주시, 서울서 스타트업 투자유치 설명회

수도권 벤처캐피털 40여곳 초청

"초기창업기업 단계별 성장 지원"

광주시는 24일 서울 강남구 디캠프 선릉에서 수도권 벤처캐피털을 초청해 '광주 스타트업 투자유치 설명회'를 개최했다. 광주시 제공

광주시는 지난 24일 서울 강남구 디캠프 선릉에서 지역 스타트업들의 혁신 성장을 지원하기 위한 '광주 스타트업 투자유치 설명회(IR)'를 개최했다.

이날 행사는 수도권에 집중된 자본을 지역 유망 기업으로 유입해 광주 경제에 새로운 활력을 불어넣고, 역동적인 창업 생태계를 구축하기 위해 마련됐다.

설명회에는 G-유니콘 육성 기업과 광주시가 전략적으로 육성하는 인공지능(AI) 펀드의 투자기업 등 12개 초기 창업기업이 참여했다. 이들 기업은 40여개의 수도권 벤처캐피털(VC) 관계자 및 광주시 출자 펀드 운용사를 대상으로 혁신 기술과 성장 잠재력을 선보이며 열띤 투자유치 경쟁을 펼쳤다.

특히 참가기업들은 한국거래소(KRX)와 연계된 상장설명회를 통해 증권시장 동향 및 상장 노하우를 공유받으며 실질적인 사업 확장 기회를 모색했다.

광주시는 민선 8기 이후 총 6,192억원 규모의 창업 펀드를 조성하며 초기창업기업의 성장 단계별 투자를 지원하고 있다.

주재희 경제창업국장은 "이번 투자유치 설명회는 지역 기업의 단계별 성장을 지원하기 위해 마련됐다"며 "광주의 우수 초기창업기업이 전국과 세계 시장에서 성장할 수 있도록 투자유치 기반을 꾸준히 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



