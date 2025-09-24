본문 바로가기
金총리 "국감 성실히"…기관장 등 '회피성 해외출장' 경고

손선희기자

입력2025.09.24 16:37

김민석 국무총리는 24일 국민주권정부의 첫 국정감사 수감을 앞두고 전 중앙행정기관 및 공공기관 기관장을 대상으로 국정감사에 성실히 임할 것을 지시했다.


김민석 국무총리가 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국정현안관계장관회의에 참석, 발언하고 있다. 2025.9.24 조용준 기자

국무조정실은 이날 보도자료를 통해 김 총리가 "관련 부처와 공공기관들이 국민주권정부의 국정과제를 명확하게 인지해 국정감사를 통해 국민들께 상세히 설명할 수 있도록 수감 준비에 만전을 기하라"고 말했다고 전했다.

특히 각 기관장 등 국정감사 증인들은 회피성 해외출장 등 국정감사의 본질을 훼손하는 일이 없도록 유의할 것을 지시했다.


올해 국정감사는 추석 연휴 직후인 내달 13일 시작될 예정이다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
