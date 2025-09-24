청송군, 2025년 추계 도로정비 시행

경북 청송군(군수 윤경희)은 이달 19일부터 30일까지 안전하고 깨끗한 도로환경을 제공하기 위해 '추계 도로정비'를 시행한다.

이를 위해 군은 자체 보유 장비와 도로보수원 16명을 투입해 관내 주요 도로에 파손된 포장노면 정비, 교량 등 도로시설물 점검·보수, 배수로 준설, 각종 도로 안전 시설물 교체·보수, 차선도색 등을 추진할 예정이다.

특히 산불피해 지역의 2차 피해 예방을 위해 도로사면의 낙석방지시설 설치·보수와 낙석위험 구간의 순찰을 강화해 도로관리에 철저를 기할 예정이다.

윤경희 군수는 "지속적인 도로정비로 군민들과 관광객들에게 안전하고 쾌적한 도로 환경을 제공해 앞으로도 깨끗한 '산소카페 청송군' 이미지를 심어줄 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

