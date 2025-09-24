본문 바로가기
"딥테크 스타트업·VC 잇는다"…중기부, VC 멤버십 위촉식

이성민기자

입력2025.09.24 12:00

VC·CVC 25개사 '초격차 VC 멤버십' 위촉

중소벤처기업부는 오는 25일 서울창업허브 스케일업센터에서 '초격차 VC(벤처캐피털) 멤버십' 위촉식 및 IR데이를 개최한다고 24일 밝혔다.


VC 멤버십은 초격차 스타트업에 투자한 이력이 있는 VC, 기업형벤처캐피털(CVC)을 중심으로 멤버십을 구축, 초격차 스타트업의 투자 유치 활동을 지원하고자 지난 4월 발족됐다. 스틱벤처스, 신한벤처투자 등 VC 9개사, LB인베스트먼트, 삼성벤처투자 등 CVC 11개사가 VC 멤버십에 선정됐다.

"딥테크 스타트업·VC 잇는다"…중기부, VC 멤버십 위촉식
VC 멤버십 회원사에는 ▲초격차 IR 프로그램 우선 참여 ▲개방형 혁신 스타트업 대상 IR 프로그램 우선 참여 ▲초격차 스타트업과의 정기 네트워킹 등 우수한 기술력을 보유한 국내 딥테크 스타트업을 탐색할 기회가 주어진다.

발족 후 지금까지 6번의 IR데이가 진행됐으며 148회의 멘토링, 87회의 투자 상담 등 VC 멤버십을 전용으로 하는 초격차 스타트업 대상 투자유치 프로그램이 적극 추진되고 있다.


조경원 중기부 창업정책관은 "국내 최고의 기술을 보유한 초격차 스타트업이 성장해 글로벌 시장으로 진출하기 위해선 적시의 투자 유치가 필수적"이라면서 "유수의 VC·CVC와 초격차 스타트업이 시너지를 낼 수 있도록 가교 역할을 이어나가겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
