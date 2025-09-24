본문 바로가기
LG유플러스, AI 구독 프로모션…‘라이너+플랭’ 3개월 무료 체험

박유진기자

입력2025.09.24 09:00

시계아이콘00분 53초 소요
선착순 2만명 대상
AI 서비스 매월 2종 조합 제공
연말까지 반값 할인도

LG유플러스가 매월 새로운 AI 서비스 2종을 무료로 쓸 수 있는 유독픽(Pick) AI 구독 프로모션을 진행한다. 사진은 모델이 AI 구독 프로모션을 소개하는 모습. 사진=LG유플러스

LG유플러스가 매월 새로운 AI 서비스 2종을 무료로 쓸 수 있는 유독픽(Pick) AI 구독 프로모션을 진행한다. 사진은 모델이 AI 구독 프로모션을 소개하는 모습. 사진=LG유플러스

LG유플러스 가 매달 2종의 인공지능(AI) 서비스를 무료로 제공하는 '유독픽(Pick) AI' 프로모션을 시작했다. 첫 번째 조합은 '라이너'와 '플랭'으로, 10월 31일까지 신청하면 3개월간 이용료 부담 없이 사용할 수 있다.


'유독픽 AI'는 지난 7월 선보인 AI 구독형 서비스로, 고객이 매달 10종의 AI 가운데 원하는 2개를 선택해 활용할 수 있도록 한 상품이다. 이번 행사는 LG유플러스가 직접 엄선한 2종을 선착순 2만명에게 무료로 제공한다. 이용 고객은 첫 두 달간 무료 체험 후, 3개월 차에는 청구 전 알림을 받아 원하면 손쉽게 해지할 수 있다. 원래 월 이용료는 1만9800원이지만, 이번 이벤트에서는 결제 금액이 0원으로 책정된다.

이번 프로모션에 포함된 '라이너'는 신뢰성 있는 출처 기반의 AI 검색 서비스로, 전 세계 220여국에서 1200만명 이상이 사용 중이다. 특히 오픈AI가 활용하는 사실 정확도 검증 지표 '심플큐에이 벤치마크(SimpleQA Benchmark)'에서 95.3점을 기록, 세계 최고 수준을 달성했다. 90점 이상을 받은 AI 서비스는 라이너가 유일하다. 함께 제공되는 '플랭'은 영어 프리토킹과 발음 교정을 지원하는 영화 기반 원어민 회화 서비스로, 학습과 실생활 활용을 동시에 할 수 있다.


LG유플러스는 향후에도 라이너(Liner), 펠로(Felo), 우수AI, 캔바(Canva), 키네마스터, 플랭, 코멘토(comento), 러니, 과학동아AiR, 수학대왕 등 10종의 AI 가운데 매월 다른 조합을 무료로 제공할 계획이다.


이현승 LG유플러스 구독/옴니플랫폼담당 상무는 "AI 활용 수요는 늘고 있지만 구독료 부담이 있던 고객들이 이번 체험 기회를 통해 통신사 구분 없이 차별화된 AI 경험을 누릴 수 있기를 기대한다"고 말했다.

한편, '유독픽 AI'에 가입하면 연말까지 구독료 50% 할인 혜택도 주어진다. 12월 31일까지 원하는 AI 2종을 월 9900원에 이용할 수 있으며, '라이너·펠로·우수AI·캔바' 중 1종은 고정 선택, 나머지 '키네마스터·플랭·코멘토·러니·과학동아AiR'은 월 단위로 교체할 수 있다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr
