대구보훈청, ‘2025 제대군인 주간’ 운영

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.24 08:16

힐링 프로그램·취업 지원·제복근무자 응원행사 등 다채

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술) 제대군인지원센터는 2025년 제대군인 주간을 오는 9월 29일부터 10월 2일까지 운영한다.


국가보훈부는 제대군인에 대한 사회적 감사 분위기를 확산하고 안정적 일자리 제공을 위해 2012년부터 매년 10월 둘째 주를 '제대군인 주간'으로 지정해 운영해왔다.

올해는 추석 연휴 일정을 고려해 기간을 앞당겨 진행한다.


대구제대군인지원센터는 제대군인을 격려하기 위한 다양한 행사를 마련했다. 먼저 24일에는 제대군인과 가족이 함께하는 '힐링 워크숍'을 열어 안동 경북독립운동기념관 관람, 체험활동, 힐링 산책 등을 통해 재충전의 시간을 갖는다.


또 '제대군인 취업 응원 페스타'를 9월 29일부터 10월 말까지 이어가며, 증명사진 촬영부터 면접 준비, 취업 성공까지의 전 과정을 지원한다. 참여 제대군인에게는 축하 선물을 증정하며 취업 활동을 응원할 예정이다.

아울러 지역 '제대군인 고용우수기업'으로 인증된 7개 기업에 인증현판과 인증패를 전달하고, 특히 오는 30일에는 올해 신규 인증을 받은 언더로뎀요양병원을 직접 방문해 인증 현판식을 진행한다.


시민 홍보도 강화한다. 제대군인 주간 슬로건 '지금부터 제대로 빛날 차례, 국가를 위해 헌신한 당신, 제대로 응원합니다'를 인쇄한 컵홀더를 제작·배포하고, 전광판·지하철 행선기·버스정보안내기 등을 통해 적극 홍보할 예정이다.


국군의 날에는 공군 K2기지를 찾아 장병과 직원들을 대상으로 제복근무자 응원 메시지 퍼즐월 완성 행사와 커피차 운영을 통해 제대군인과 제복근무자를 함께 격려한다.


김종술 청장은 "이번 제대군인 주간 행사를 통해 제대군인에게 감사와 응원의 마음을 나누는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

대구제대군인지원센터 '2025년 제대군인 주간' 운영 포스터.

대구제대군인지원센터 '2025년 제대군인 주간' 운영 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

