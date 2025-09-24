마포구, 27일 가을 축제 ‘하늘길 페스타’ 개최

마포새빛문화숲 잔디광장서 열려

서울 마포구(구청장 박강수)는 오는 27일 마포새빛문화숲 잔디광장에서 ‘제3회 하늘길 페스타’를 개최한다. 이번 행사는 합정 상권의 대표 문화예술축제로 ‘소원이 이루어지는 길’을 주제로 다채로운 프로그램을 선보인다.

축제는 오후 3시 K-팝 공연과 화려한 댄스 퍼포먼스로 시작한다. 이어 오후 3시 50분 개막식에서는 개막 선언과 함께 ‘소원’을 주제로 한 특별 퍼포먼스 ‘소원볼 굴리기’가 펼쳐지며 현장 분위기를 고조시킬 예정이다. 축하 무대에는 세븐어스와 김홍남 등이 참여해 가을 축제의 열기를 더한다.

공연뿐만 아니라 다양한 먹거리와 즐길 거리도 준비됐다. 정오부터 오후 6시까지 운영되는 행사장에는 ‘퍼스널컬러 진단’, ‘팝아트’ 체험부스와 미니 화분, 액세서리를 판매하는 팝업부스 등이 마련된다. 또 하늘길 상권의 맛집들이 참여하는 푸드 부스에서는 샌드위치와 아이스크림 등 인기 메뉴를 맛볼 수 있다.

상권 활성화를 위한 ‘스탬프투어’도 진행된다. 참여객이 매장을 이용한 뒤 축제 현장에서 SNS 인증을 하면 기프티콘을 받을 수 있다.

사전 행사로는 오는 27일까지 합정역 7번 출구 앞 소원 광장에서 ‘소원우체통 참여 이벤트’가 열린다. 구민이 소원엽서를 작성해 우체통에 투입한 후 인증사진을 개인 SNS에 ‘소원우체통’과 ‘하늘길 페스타’ 해시태그와 함께 올리면 응모가 가능하다.

박강수 마포구청장은 “구민과 하늘길을 찾는 모든 분들의 소망이 이루어지기를 바라는 마음으로 이번 ‘하늘길 페스타’를 마련했다”며 “가을의 정취와 함께 하늘길에서 잊지 못할 추억과 행복을 나누시길 바란다”고 말했다.





