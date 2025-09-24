본문 바로가기
금감원, 경기도청·신한금융·통신3사 등 8개기관과 보이스피싱 예방협약

문채석기자

입력2025.09.24 11:00

시계아이콘00분 34초 소요
피해사례 공유, 홍보·교육, 보험가입 지원

금융감독원은 24일 경기 수원시 경기도청 서희홀에서 경기도청 등 8개 기관과 보이스피싱 피해예방 강화를 위해 업무협약을 체결했다고 밝혔다.


서울 영등포구 여의도 금융감독원 본원. 금감원

이날 협약식에는 금감원, 경기도청을 비롯해 한국인터넷진흥원, 경기남부경찰청, 경기북부경찰청, 신한금융지주, SK텔레콤 , KT , LG유플러스 등 9개 기관이 참석했다.

9개 기관은 이번 협약에 따라 최신 피해사례 공유, 홍보 및 교육, 전문인력 양성 등에 상호 협력하기로 했다.


금감원은 경찰청과 함께 최신 범죄 수법 및 피해사례 등을 경기도청에 제공할 예정이다.


카드배송 및 법원 등기 발송 사칭, 숙박시설 셀프 감금 유도 등 고액 피해를 야기하는 보이스피싱 범죄 수법을 전해준다.

경기도청은 도민들에게 피해예방 주의보를 휴대전화 문자알림 등으로 신속하게 전파할 계획이다.


금감원은 경기도 피해예방 교육 전문 인력 양성을 위해 전문 강사를 지원한다. 지난 6월 경기도가 개설한 보이스피싱 예방 전문 인력 양성 과정에 금감원 직원이 강사로 참석해 피해 사례와 소비자 대응 요령 등을 가르친다.


신한금융 등 금융권에서는 피해예방 교육에 참가한 도민을 대상으로 보이스피싱 안심보험 가입을 지원한다.


금감원 관계자는 "앞으로도 금감원은 보이스피싱 피해 예방을 위해 다른 지방자치단체·관계기관과도 업무협약 등을 통한 연계를 지속 확대할 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
