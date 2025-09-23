본문 바로가기
국민의힘 "25일 본회의서 모든 법안에 필리버스터 대응"

최유리기자

입력2025.09.23 15:50

與 "정부조직법 등 4건만 처리"

국민의힘이 오는 25일 본회의에서 모든 법안에 대해 필리버스터(무제한 토론)로 대응하겠다는 방침을 정했다.


송언석 국민의힘 원내대표는 23일 당 공지를 통해 "더불어민주당이 기어이 25일 본회의에서 쟁점이 해소되지 않고 졸속 처리된 법안을 강행처리 하겠다고 한다"며 이같이 밝혔다.

송언석 국민의힘 원내대표가 23일 국회에서 취임 100일 기자간담회를 하고 있다. 2025.9.23 김현민 기자

송언석 국민의힘 원내대표가 23일 국회에서 취임 100일 기자간담회를 하고 있다. 2025.9.23 김현민 기자

이를 위해 당내 의원들에게 "본회의 무제한 토론을 대비해 사전에 일정을 조정해달라"며 "이 시간 이후부터 해외 활동 및 일정은 전면 금지된다"고 공지했다.

송 원내대표는 이날 국회에서 진행된 취임 100일 기자 간담회에서 "야당으로서 목소리를 높여도 잘 통하지 않고 거대 여당이 들어주지 않는 상황에서 우리가 유일하게 할 수 있는 수단이 모든 법에 대해서 필리버스터를 하는 것 아니냐는 의견이 당내에 많이 있다"고 전했다.


민주당은 이에 맞서 정부조직법·방송미디어통신위원회 설치법·국회법·국회 상임위 정수 규칙 등 쟁점 법안 4건만 오는 25일 본회의에 상정한다는 전략을 세웠다. 여야 간 합의가 어려운 쟁점 법안을 이달 중 먼저 처리하고, 비교적 이견이 적은 법안들을 뒤로 늦추겠다는 취지다.




최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
