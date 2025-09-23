본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

[비트코인 지금]닥사, 빗썸 가상자산 대여 서비스 '경고'…"자율규제안 위반"

유현석기자

입력2025.09.23 15:45

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가상자산 거래소 빗썸이 디지털자산거래소공동협의체(닥사·DAXA)로부터 경고를 받았다. 가상자산 대여 서비스가 자율 규제안을 위반했다고 판단해서다.

[비트코인 지금]닥사, 빗썸 가상자산 대여 서비스 '경고'…"자율규제안 위반"
AD
원본보기 아이콘

닥사는 23일 홈페이지를 통해 이달 5일부터 현재까지 '가상자산 사업자 신용공여 업무 가이드라인' 중 대여 서비스 범위 및 대여 한도에 관한 사항을 위반했다고 밝혔다.


닥사는 경고 조치를 받은 빗썸에 위반사실, 이행 권고 및 이용자 안내 문구를 자사 홈페이지에 게시하도록 했다.

닥사는 "조속히 시정하지 않은 경우 추가 논의를 통해 제재 내용이 조정될 수 있다"며 "향후 이용자 보호를 위해 자율 규제안을 성실히 준수할 것을 촉구한다"고 말했다.


그러면서 "빗썸의 코인대여는 금융위원회, 금융감독원, 닥사가 함께 마련한 '가상자산사업자 신용공여 업무 가이드라인' 상의 이용자 보호 기준을 위반하므로 해당 서비스 이용에 각별한 주의를 당부한다"고 덧붙였다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

살 빼려고 다이소에서 사 먹었다가…간 손상 사례에 '판매 중단' 충격 살 빼려고 다이소에서 사 먹었다가…간 손상 사례... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

"애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사

다이소서 산 건기식에 무슨 일?…간기능 이상사례에 전량 회수

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

젠슨 황·올트먼 "H-1B 수수료 인상 환영" 그들은 왜?

"예산은 거리에서 결정한다"…고강도 긴축에 佛타는 민심

새로운 이슈 보기