FT "트럼프 행정부, 세계은행에 화석연료 개발 지원 압박"

도널드 트럼프 미국 행정부가 신규 가스 시추를 포함한 화석연료 프로젝트에 대한 자금 지원 확대를 세계은행에 압박하고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 22일(현지시간) 보도했다.

트럼프 대통령은 바이든 전 행정부의 재생에너지 정책을 뒤집으며 '드릴 베이비 드릴'로 상징되는 화석연료 중심의 에너지 정책을 펴고 있다. FT는 5명의 당국자를 인용해 트럼프 행정부가 개발도상국 에너지 부문 자금 지원을 목표로 하고 있다고 전했다. 세계은행 이사회에 속한 한 국가의 고위 당국자는 "미국 측이 모든 곳에서 가스에 대해 이야기하고 있다"고 말했다.

최근 몇 년간 일부 개발은행들은 기후 위기 대응 압력 속에 화석연료 관련 대출에 제한을 둬왔다. 세계은행도 2019년 석유 및 가스의 신규 탐사·개발 프로젝트에 대한 자금 지원을 중단했으며 일부 예외만 두고 있다. 또 2023년에는 올해까지 연간 자금 지원의 45%를 기후 관련 분야에 투입하겠다는 목표를 세운 바 있다.

하지만 올해 6월 열린 세계은행 이사회 회의에서 미국 당국자들은 신규 가스 매장지 개발 프로젝트에 대한 자금 지원을 강하게 지지했다고 복수의 소식통이 전했다. 아울러 미 재무부 대변인은 미국은 각국의 에너지 우선순위와 수요에 대응하기 위해 발언권과 투표권을 행사하고 있다고 밝혔다. 그러면서 가스 개발에 대한 자금 지원을 포함하는 포괄적 에너지 전략은 "세계은행과 모든 다자개발은행을 경제 성장과 빈곤 퇴치라는 핵심 임무와 연결하는 긍정적 조치가 될 것"이라고 했다.

트럼프 행정부는 "모든 에너지는 좋은 에너지"라는 입장을 내세우며 재생에너지뿐 아니라 다른 에너지도 인정해야 한다는 논리를 펴고 있다고 한 개발은행 관계자가 전했다. 또 FT는 미국이 공개적, 비공개적으로 다른 개발은행들에도 친환경 노력을 줄이고 가스 파이프라인 등 화석연료 관련 대출을 늘리도록 압박을 가하고 있다고 소식통을 인용해 보도했다. 미국은 여러 개발은행의 주요 주주국으로 막강한 영향력을 갖고 있다.

2차대전 후 각국 재건 자금 지원을 위해 설립된 세계은행의 총재도 최대 지분을 보유한 미국이 사실상 선임하고 있다. 트럼프 1기 정부 때인 2019년 임명된 데이비드 맬패스 전 세계은행 총재는 화석연료 사용이 기후변화 원인이라는 평가에 동의하느냐는 질문에 답변을 회피해 기후변화 부정론자라는 비판을 받기도 했다. 바이든 전 행정부로부터 사퇴압력을 받았던 맬패스 전 총재는 임기를 채우지 못하고 물러났다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



