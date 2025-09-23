조선대병원, 협력병원과 지역 의료전달체계 구축

조선대병원은 광주·전남북 권역 내 협력병원을 직접 방문하며 전문 의뢰·회송 기반 확대와 지역 의료전달체계 강화를 추진하고 있다고 23일 밝혔다.

지난 6~7월에는 광주기독병원, 광주보훈병원, 광주센트럴병원 등 광주권 13곳과 해남종합병원, 정읍한국병원 등 전남·북권 7곳을 찾아 협력 방안을 논의했다.

이번 방문은 지난해 조선대병원이 보건복지부의 '상급종합병원 구조전환 지원사업' 대상기관으로 지정된 이후, 지역 의료역량을 강화하고 지역 완결형 의료전달체계를 구축하기 위한 노력의 일환이다.

협력병원과의 만남에서는 환자 의뢰·회송 체계 고도화, 패스트트랙 진료 연계, 교육 프로그램 확대, 상호 교류 강화 방안 등이 논의됐다. 이를 통해 환자들이 보다 신속하고 안전하게 치료받을 수 있는 시스템을 마련하기로 했다.

정부 역시 '지역 내 필수의료 연계 및 협력 강화 정책'을 추진하며, 상급종합병원과 지역의 1·2차 의료기관 간 협력체계를 통해 환자들이 굳이 대형병원으로 가지 않아도 지역에서 진료받을 수 있도록 진료정보교류시스템, 심평원중계시스템 등을 통해 의뢰·회송을 활성화하고 있다.

조선대병원 진료협력센터에서도 이러한 정책 기조에 발맞춰 시스템을 적극 도입하고 협력병원과의 긴밀한 연계를 강화하며, 지역 의료 상생의 허브로서 역할을 다하고 있다.

조선대병원은 지난 2020년 6월부터 '진료정보교류서비스'를 시행해 진료기록을 병원 간 공유할 수 있도록 하고 있다. 이를 통해 빠른 진료와 치료의 연속성을 강화하는 한편, 중복 검사와 처방을 줄이고 환자의 진료 접근성과 편의성 향상에 기여하고 있다.

김진호 조선대병원장은 "지역 협력병원과의 신뢰를 바탕으로 지역민들에게 최상의 의료서비스를 제공하겠다"며 "앞으로도 지역 완결형 의료전달체계를 선도하는 중심병원으로서 책임과 역할을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 조선대병원은 광주·전남북 및 타 지역 689개 병원과 협력 네트워크를 구축하고 있으며, 정기적인 협력병원 방문과 교육 프로그램을 통해 협력병원의 진료역량을 높이고 있다.





