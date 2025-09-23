양양군 치매안심센터, 우수 치매안심마을 유지 승인 받아

치매 친화적 공동체 기반 강화

2026년 9월까지 우수 지정 지속

강원도 양양군 치매안심센터는 보건복지부로부터 우수 치매안심마을 유지 승인을 받아 2026년 9월 1일까지 우수 지정을 이어가게 되었다고 23일 밝혔다.

치매안심마을은 치매환자와 가족이 지역사회에서 안전하고 존엄하게 살아갈 수 있도록 지원하는 치매 친화적 환경 조성 사업이다. 이번 승인은 그간의 꾸준한 노력과 지역 주민의 적극적인 참여가 만들어낸 성과로 평가된다.

양양군 치매안심센터는 우수 치매안심마을로 지정된 수상리와 하광정리를 대상으로 각 마을별 2회의 운영회의를 개최하였다. 이를 통해 △치매안심센터 및 조기검진 홍보 △치매 인식개선 교육과 캠페인 △농한기 경로당 프로그램 등을 운영하며 지역사회 참여를 확대했다.

또한 위생적이고 안전한 생활 환경을 조성하기 위해 강원특별자치도 광역치매센터와 대한적십자사와 협력하여 이동세탁 프로그램 「Clean up! 고민세탁」을 운영, 치매환자와 가족의 생활 편의를 도왔다.

아울러 현북면 우체국을 치매극복 선도기관으로 지정해 배회 어르신 보호 및 신고 체계를 구축하고, 실종 예방 안전망을 강화하는 동시에 치매 예방 홍보 활동에도 함께 참여하도록 했다.

양양군보건소장은 "이번 우수 치매안심마을의 유지 승인은 우리 지역이 치매 친화적 공동체로서 지속 가능한 기반을 갖추었음을 의미한다"며 "앞으로도 치매 환자와 가족이 안심하고 살아갈 수 있는 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





