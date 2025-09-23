이장우 대전시장 "청렴·공정·책임은 공직의 기본"

신규 임용후보자 321명과 소통...예비 공무원들에게 조언

이장우 대전시장이 "청렴·공정·책임이 공직의 기본"이라며 "신규 공무원의 젊은 에너지와 새로운 시각이 시정에 활력을 불어넣을 것"이라고 말했다.

이장우 대전시장이 임용을 앞둔 예비 공무원들과 소통의 시간을 가졌다.

시는 23일 오전 서구 KT 대전 인재개발원에서 2025년 신규 임용후보자 321명을 대상으로 '소통 토크'를 열었다. 행사에는 이장우 시장이 참석해 공직의 가치와 시정 방향을 주제로 교육생들과 자유롭게 이야기를 나눴다.

교육생들은 실제 업무 준비 과정에서 느낀 고민과 세대 간 소통, 시정 현안 등에 대해 질문을 이어갔다. "시장 출마 계기와 비전은 무엇인가", "0시 축제 성공 비결은 무엇인가", "대전 캐릭터 꿈돌이의 매력은 무엇인가" 등 다양한 질문이 오가며 현장은 웃음과 공감으로 채워졌다.

참가자 구성도 눈길을 끌었다. 전체 321명 가운데 20대가 224명(70%)으로 가장 많았고, 여성이 191명(60%)으로 남성보다 많았다. 직렬도 행정·시설·공업·보건·사서 등으로 다양하다. 최연소는 20세 여성, 최고령은 57세 남성이다.

행사 마지막에는 교육생 전원이 공직 다짐을 적은 종이비행기를 날리며 새 출발의 의지를 다졌다. 이어 단체 기념 촬영이 진행됐다.

신규 임용후보자 교육은 지난 8일부터 오는 26일까지 3주간 진행된다. 1주간의 사이버교육과 2주간의 집합교육으로 운영되며, 공직 가치, 법령·예산·회계, 조직문화 이해 등으로 구성됐다. 교육을 마친 뒤에는 시 본청과 의회, 자치구 등에 배치될 예정이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



