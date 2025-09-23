한미일 외무장관 "한반도 비핵화 원칙 재확인"

김정은 핵보유국 인정 요구에도 '비핵화' 견지

조지아 사태 재발 방지책 요구에 루비오 "긴밀 협력"



한·미·일 외교장관이 3국 외교장관회의를 갖고 '한반도 비핵화 원칙' 입장을 재확인했다. 김정은 북한 국무위원장이 북미대화의 조건으로 미 측의 '비핵화 포기'를 요구하고, 이재명 대통령이 외신 인터뷰를 통해 북미 합의 시 핵 동결을 수용할 수 있단 의사를 밝힌 가운데서다.

외교부는 조현 외교부 장관, 마코 루비오 미국 국무장관, 이와야 다케시 일본 외무대신은 지난 22일 미국 뉴욕에서 외교장관회의를 갖고 한반도 및 지역 현안과 한미일 간 경제안보 협력방안에 대해 논의하고 이런 내용을 담은 3국 공동성명을 채택했다고 23일 밝혔다.

3국 장관들은 이번 회담에서 한반도 비핵화 원칙과 대북 억제 태세를 견지하는 가운데 대북정책 관련 긴밀한 공조를 유지해 나가기로 했다. 특히 조 장관은 대북 대화 재개를 비롯하여 한반도 평화와 북핵문제 해결의 실질적인 진전을 위해 적극적으로 협력해 나가자고 했다.

공동성명에서 3국 장관은 "유엔 안전보장이사회 결의에 따른 북한의 완전한 비핵화에 대한 확고한 의지를 재확인했다"며 "북한의 핵·미사일 프로그램에 공동 대응할 필요성과 다른 국가와의 협력하에 유엔 안보리 결의 위반·회피에 단호히 대응함으로써 대북 제재 레짐을 유지·강화할 필요성을 강조했다"고 했다.

3국 장관들은 아울러 경제 안보 협력 및 첨단 기술 분야에서의 공조 심화 방안에 대해 의견을 교환했다. 조 장관은 미국의 첨단기술, 제조업 르네상스를 위한 최적의 파트너로서 협력 의지를 재확인하고, 이를 가능하게 하기 위해서는 원활한 인적교류 보장과 조지아 사태 재발 방지를 위한 제도적 개선, 새로운 비자 제도 도입 등이 필수적이라고 강조하면서 미국 측의 각별한 조치를 당부했다.

루비오 장관은 조 장관의 이러한 발언에 대해 이는 3국이 아닌 양자 차원의 문제나, 우호적 동맹관계 등을 고려해 조속한 문제 해결을 위해 긴밀히 협력해 나갈 것이라고 답했다.

이외 3국 장관들은 퀀텀, 원자력, 인공지능(AI), 공급망 등 분야별 실질 협력을 지속 확대해 나가길 기대한다고 하면서 행동 지향적이고 가시적 성과를 계속 드높여 나갈 수 있도록 한미일 사무국을 적극적으로 활용하고, 장관 차원에서 이를 지속 점검해나가기로 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



