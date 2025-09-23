파주시민축구단, 2026년 프로 진출 앞두고 "구단 이름 지어주세요"

총 500만원 상당 경품 증정

1등 65인치 텔레비전 등 푸짐한 혜택

K리그2 가입 1차 승인이 완료된 파주시민축구단이 2026년 프로 진출을 앞두고 구단명 공모를 진행한다.

파주시청 전경. 파주시 제공

경기도 북부의 54만 대도시 파주시를 연고로 하는 파주시민축구단은 오는 10월 2일 18시까지 파주시민축구단 공식 인스타그램(@paju_fc)을 통해 구단명을 제안받는다. 이번 공모는 팬들의 관심을 높이고 다양한 시민 의견을 수렴해 구단 정체성을 강화하기 위해 기획됐다.

공모작은 파주시민축구단과 파주의 고유한 정체성을 담고, 파주를 상징하거나 표현할 수 있는 의미를 가져야 한다. 파주시민축구단에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.

심사는 사무국 1차 심사와 내부 2차 심사를 거쳐 총 5개의 후보작을 선정하며, 이후 일반 대중 투표로 최종 순위를 결정한다.

이번 공모를 위해 농협에서 후원하는 다양한 경품이 준비됐다. 1등은 65인치 텔레비전, 2등은 최신형 스마트폰, 3등은 최신형 로봇청소기가 준비되어 있다. 가장 재치 있는 댓글 작성자와 가장 많은 '좋아요'와 댓글을 받은 응모자에게는 최신형 무선 이어폰을 증정할 예정이다.

김정열 파주시민축구단 이사장은 "구단명 공모를 통해 시민들과 함께 구단의 미래를 만들어가는 뜻깊은 자리를 마련했다"며 "많은 시민들이 참여해 좋은 의견을 남겨주길 기대한다"고 밝혔다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



