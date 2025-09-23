백악관 "트럼프, 틱톡합의 이번주 서명…248조원 경제효과 기대"(종합)

"새 합작법인이 틱톡 미국 사업 운영…오라클이 보안 담당"

중국 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 사업권 매각과 관련해 트럼프 대통령이 이번 주 후반 공식 합의문에 서명할 예정이라고 백악관이 22일(현지시간) 밝혔다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 이번 합의의 기대 효과에 대해 "틱톡을 사용하는 기업들은 향후 4년간 미국에서 최대 1780억달러(약 248조원)의 경제 활동 효과를 창출할 것으로 기대한다"고 말했다. 합의 사항에 따르면 틱톡의 새 합작법인은 미국 정부와의 협력하에 미국 투자자들이 다수 지분을 보유하게 되며 국가 안보 및 사이버보안 분야에서 자격을 갖춘 이사회의 통제를 받게 된다.

새 합작법인의 보안 업무는 미국 소프트웨어 기업 오라클이 맡을 예정이다. 레빗 대변인은 "오라클은 틱톡 플랫폼에서의 미국 사용자 데이터와 관련된 안전성과 보안을 독립적으로 감시할 것"이라며 "미국인들의 데이터는 중국의 접근 없이 오라클이 미국 내에서 운영하는 서버들에 저장될 것"이라고 밝혔다. 또 틱톡의 콘텐츠 추천 알고리즘과 관련해 "알고리즘은 미국 내에서 학습·재학습돼 운영될 것"이라며 "바이트댄스의 통제 밖에 있게 된다"고 말했다.

앞서 백악관 고위 관계자는 이날 콘퍼런스 콜을 통해 "틱톡의 미국 사업은 미국에 위치하게 될 새로운 합작법인으로 이전하게 된다. 합작회사는 미국인 투자자와 소유주들이 다수를 차지할 것"이라며 "미국 법뿐 아니라 중국 국내법의 요건을 충족시키는 타협안을 마련해야 했다. 이는 매우 어려운 협상 지점이었다"고 설명했다.

미국인 사용자가 1억7000만명이 넘을 정도로 미국 내 인기가 많은 틱톡은 모회사가 중국 바이트댄스라는 점에서 중국의 개인정보 탈취나 해킹에 이용될 수 있다는 우려가 제기돼왔다. 이에 미 의회는 틱톡의 미국 내 사업권을 미국 기업에 매각하지 않으면 틱톡 서비스를 금지하는 '틱톡 금지법'을 지난해 제정했다. 이후 트럼프 행정부는 미국인들이 틱톡을 계속 이용할 수 있게 하겠다며 이 법의 시행을 유예하고 틱톡 대주주 지분을 미국 기업이 인수하는 방안을 놓고 중국과 협상해왔고, 최근 양국이 큰 틀의 합의에 도달했다고 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령은 이번 주 후반 틱톡 합의 내용이 법적으로 적격하다는 내용의 행정명령에 서명할 예정이다. 여기에는 투자자들과 틱톡이 거래 마무리를 위해 필요한 서류 작업을 완료할 수 있도록 현재의 제재 유예 기간을 추가 연장하는 내용도 담길 전망이다. 이에 따라 행정명령 서명일로부터 120일 뒤에 틱톡 관련 거래가 마무리될 것으로 보인다고 백악관 관계자는 설명했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>