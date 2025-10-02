본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

김상민 태평양 인사노무그룹장 "외부 업체 실질적 지배력, 교섭 안건부터 살펴야"

최석진로앤비즈 스페셜리스트

입력2025.10.02 07:04

수정2025.10.02 07:35

시계아이콘01분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하청 근로자 대체근로 투입
M&A에 대한 단체교섭 요구 등 쟁점
'교섭단위' 노동부 가이드 필요

법무법인 태평양은 지난 7월 노란봉투법 태스크포스(TF)를 출범한 뒤 입법 진행 상황과 고용노동부의 입장을 모니터링하며 기업의 대응전략을 마련해 왔다. 특히 실질적 지배력 판단의 지표가 되고 있는 CJ 대한통운, 현대제철, 한화오션 등 사건을 직접 대리한 경험을 바탕으로 실질적 지배력에 대한 사전점검부터 교섭 요구에 대한 대응, 교섭 절차 관여 및 분쟁 대응에 이르기까지 단계별로 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.


김상민 법무법인 태평양 인사노무그룹장(변호사)

김상민 법무법인 태평양 인사노무그룹장(변호사)

AD
원본보기 아이콘

태평양 인사노무그룹장으로서 TF를 이끌고 있는 김상민 변호사(46·사법연수원 37기)는 지난해 법률신문 '2024 로펌 컨수머 리포트'에서 전체 변호사 중 '최고의 변호사'로 선정된 데 이어 올해에도 노동법 분야 '최고의 변호사'로 선정됐다.

김 변호사에게 노란봉투법 시행 이후 가장 쟁점이 될 문제들과 기업의 대응 방안을 물었다.


다음은 김 변호사와의 일문일답.


-노란봉투법 국회 통과를 전후해 기업의 문의 내지 자문 요청이 눈에 띄게 늘었나.

▲문의 내지 자문 요청이 상당히 많다. 구체적인 건수를 공개하기는 어렵지만, 전체 업무 중 노란봉투법 관련 업무가 50%는 되는 것 같다.

-기업에서 가장 궁금해하는 것은 무엇인가.

▲이런 협력업체가 있는데 실질적 지배력이 인정될 수 있는지, 이런 안건이 사업 경영상의 결정이라고 볼 수 있는지에 대한 질문이 가장 많다. 대응 방안으로는 실질적 지배력을 낮출 수 있는 요인을 생각해보고 있다.


-개정법이 시행되면 가장 법적으로 문제가 될 수 있는 분쟁 사례는 무엇이라고 예상하나.

▲기본적으로 실질적 지배력이 있는지 여부에 대한 분쟁이 빈발할 것이다. 그 외 세부적으로는 대체근로 금지와 관련해서 A하청에서 쟁의행위가 발생했을 때 B하청에 업무를 줄 수 있는지, 회사에서 합병, 분할 등 M&A를 하는 것과 관련해 단체교섭을 요구할 수 있는지가 중요한 쟁점이 될 것으로 보인다.


-개정법 시행을 앞두고 기업들이 우선적으로 준비해야 할 것은 무엇인가. 어떤 식으로 리스크 대비를 해야 할지 조언한다면.

▲우선 현재 계약관계를 맺고 있는 외부 업체들을 살펴보고 실질적 지배력이 인정될 수 있을지, 인정된다면 어떤 안건에 대해 교섭의무가 발생할지를 검토해 보는 것이 우선 필요하다.


-개정법 시행 전에 정부가 지침 등을 통해 구체적, 세부적 내용을 반드시 정리해야 할 항목으로 어떤 것들을 꼽을 수 있나.

▲'실질적 지배력'이나 '사업 경영상의 결정'은 정부의 지침이나 가이드라인이 나오더라도 분쟁이 발생해서 결국 판례로 정리될 가능성이 높다. 반면 하청 노조와 교섭할 때 교섭단위는 고용노동부의 가이드라인이 필요해 보인다. 현장의 단체교섭 실무는 그동안 노동부의 가이드라인에 따라 운영돼 온 측면이 있기 때문이다.


-개정법이 시행되면 하청의 하청, 또는 그 아래 단계 하청에서 단체교섭을 요구해 올 경우 원청은 무조건 응해야 하나.

▲실질적 지배력이라는 조건이 필요하므로 무조건 응해야 하는 것은 아니다. 또 실질적 지배력은 안건별로 다를 수 있으므로 결국 계약관계, 교섭 안건을 살펴보고 결정할 수밖에 없다.





최석진 로앤비즈 스페셜리스트 csj0404@asiae.co.kr
AD

이 기사와 관련있는 기사

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

'침팬지 어머니' 제인 구달 별세…향년 91세

"한달 2만원으로 살아도 행복"…'나는 노숙인' 변신한 中 30대 엘리트

알몸에 신발만 신은 남성, 새벽 고깃집 들어가 술·고기 훔쳐

최대 현안은 '국가 전산망 마비'…檢 개혁, 韓美 관세도 관심사

아파트인가 크루즈인가…평당 분양가 1.3억 포제스 한강 가보니

트럼프 "4주 후 시진핑 회동…미국산 대두 구매 논의"

새로운 이슈 보기