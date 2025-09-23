롯데마트·슈퍼, 추석 선물세트 본 판매…"최대 30% 할인 혜택"

27일부터 다음달 6일까지 10일간 진행



신선 세트 75% 이상 슈퍼와 통합 매입

초신선 생버섯, 활전복 세트 선봬

롯데마트·슈퍼는 오는 27일부터 다음달 6일까지 추석 선물세트 본 판매를 진행한다고 23일 밝혔다.

판매 기간에는 행사 카드 구매 시 품목별 최대 30% 할인 혜택을 제공하며, 구매 금액별로 최대 50만원 상당의 상품권 증정 또는 즉시 할인 프로모션을 운영한다.

서울시 중구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 서울역점에서 선물세트를 홍보하고 있는 모습. 롯데마트·슈퍼는 오는 9월 27일(토)부터 10월 6일(월)까지 전 점에서 추석 선물세트 본 판매를 진행한다. 롯데마트 제공.

롯데마트는 신선식품 선물세트의 75% 이상을 롯데슈퍼와 공동 소싱 상품으로 준비했다. 3년동안 쌓은 통합 매입 역량을 바탕으로 대규모 물량을 확보해 원가 경쟁력을 높이고, 다양한 선물세트를 합리적인 가격에 제공하겠다는 방침이다.

과일은 본 판매에서 5만원 미만 가성비 세트 구색을 약 25% 확대해 선보인다. 간편하게 들고 갈 수 있는 초저가 핸드캐리형 상품을 추가해, 대표 상품 '충주사과 3kg(11~12입·박스)'를 2만9900원, '나주배(5~6입·박스)'를 2만4900원에 판매한다. 이외에도 사전예약 인기 품목이었던 '충주 프레샤인 사과(17~20입/5kg 내외)'는 사전예약가와 동일한 4만원대 행사 가격을 유지한다.

이색 AI 선별 세트도 강화했다. 본 판매 신상품으로 'AI로 선별한 머스크메론, 고당도 머스크메론(각 7.2kg 이상)' 선물세트 2종을 최종 혜택가 기준 6만9900원, 8만9900원에 선보인다. 특히 'AI로 선별한 고당도 머스크메론'은 롯데마트의 자체 브랜드 '황금당도' 상품으로, 일반 메론 대비 당도가 2브릭스(Brix) 높아 더 달콤한 맛을 즐길 수 있는 프리미엄 세트다.

최상의 신선도를 자랑하는 생(生) 선물세트도 눈에 띈다. 생버섯은 명절 시즌 시세 급등과 선도 저하 우려가 있어, 선물세트에는 일반적으로 건버섯이 활용되지만, 올해 담당 MD가 안정적인 생버섯 공급이 가능한 생산 농가를 신규 발굴하고, 상반기 발빠른 사전 물량·단가 협의를 마쳐 '특'등급 프리미엄 원물을 초저가 수준에 제공할 수 있는 기반을 마련했다. '生화고버섯세트(생표고 1.5kg·국산)'와 '참송이버섯 특 세트(1kg)' 모두 최종 혜택가 4만 9900원에 제공한다.

전복 세트는 고객이 받는 순간에도 살아있는 활(活) 상태를 유지한다. 최적의 해수 온도 12℃로 관리해 신선도를 지키고, 롯데마트가 구축한 산지 직송 네트워크를 통해 산지에서 당일 선별·포장된 전복을 빠르게 배송한다. 대표 품목 '한손 가득 전복 선물세트(전복 15마리(마리당 100g 내외), 미역(다시마))'는 엘포인트 회원에게 20% 할인해 10만 3200원에 판매한다.

한우는 10만원 미만부터 60만원대까지 다양하게 선보인다. '한우정육세트2호(1등급 한우 국거리·불고기 각 500g*2·냉장)'는 최종 혜택가 9만 9000원에, '한우 등심채끝 혼합세트(1등급 한우 등심 500g*2, 채끝 400g*2·냉장)'는 할인가 26만 9000원에 판매한다. 투뿔 한우 중에서도 최고 등급만을 엄선한 '마블나인 구이혼합세트(1++(9)등급 한우 등심 500g*2, 채끝·안심 각 400g*2·냉장)'는 엘포인트 회원에게 5만원 할인해 69만 9000원이다.

명인의 손길을 더한 특별한 선물도 마련했다. 대표적으로 제주 수산물 명인이 전통 채낚기 방식으로 어획해 은빛 비늘이 살아있는 '산지뚝심 은갈치 선물세트(4마리·1.8kg 내외)'를 할인가 15만 9000원에 제공한다. 대한민국 전통식품 명인 제35호 기순도의 전통 장 세트 '기순도 고마운 정성 1호'는 엘포인트 회원가 5만8500원에 준비했으며, '유영군 명인한과 1호(유과·다식·강정·미니약과)'는 3만4900원에 판매하고 5세트 구매 시 1세트를 추가 증정한다.

주류는 인기 위스키와 특색 있는 주류용품을 함께 구성해 차별화를 더했다. '탈리스커 10년(700㎖)'은 할인가 7만4800원에 판매하며, 증류소가 위치한 스카이섬의 산을 형상화한 언더락 글라스를 함께 제공한다. '더 글렌드로낙 12년(700㎖)'은 칵테일용 쿠페잔과 세트로 8만 9800원에, 디켄터가 포함된 '조니워커 그린(700㎖)'은 7만 1800원에 선보인다. 이외에도 롯데마트는 와인 2묶음 세트 물량을 예년 대비 30% 확대, 올 추석 가성비 트렌드에 적극적으로 대응할 계획이다.

강혜원 롯데마트·슈퍼 마케팅부문장은 "올 추석에는 고객의 다양한 취향을 반영해 실속 세트부터 이색 선물까지 폭넓게 마련했다"며 "명절 당일까지 이어지는 다채로운 프로모션을 활용해, 소중한 분들께 부담 없이 마음을 전하시길 바란다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



