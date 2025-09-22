경기도 "산업단지 분양 활성화로 경기북부 발전 동력 확보"

도, 경기북부 미분양 산업단지 해소 합동 대책회의 개최

동두천 국가산단·연천 BIX 등 활성화 방안 마련 위해

관계기관 머리 맞대…실질적 대책 마련 기대

경기도는 경기북부 산업단지 분양 활성화를 위한 실질적인 해법을 모색하기 위해 22일 도청 북부청사에서 관계기관 합동 대책회의를 개최했다.

경기도 균형발전기획실장 주재로 열린 이날 회의에 동두천시, 연천군, 한국토지주택공사(LH), 경기주택도시공사(GH) 등 시군, 유관기관 관계자들이 참석하여 실질적인 논의를 진행했다.

회의는 경기북부의 분양률이 저조한 산업단지인 동두천 국가산단과 연천 BIX 일반산단에 대해 ▲분양 현황 및 문제점 공유 ▲미분양 원인 분석 ▲기관별 역할 및 협력 방안 순으로 논의를 진행하였다.

동두천 국가산단의 경우 현재 전체 64필지 가운데 2필지가 분양(분양률 2.3%)됐으며, 연천 BIX 일반산단은 전체 104필지 가운데 27필지가 분양돼 29%의 분양률을 기록하고 있다.

회의 참석자들은 두 산단의 분양률을 확인하고 각 산단이 가진 입지적 한계와 분양가 경쟁력 등 활성화 방안에 대해 의견을 나눴다.

참석 기관들은 분양 활성화를 위해 기관 간 소통을 강화하고, 실효성 있는 대책을 공동으로 마련해 나가기로 뜻을 모았다. 구체적인 방안으로는 기업 유치를 위한 홍보 활동 강화, 인센티브 제공 방안 검토, 그리고 실무협의체 구성을 통한 정기적인 협력 방안 논의 등을 추진하기로 했다.

김상수 경기도 균형발전기획실장은 "이번 회의는 경기북부 발전에 중요한 산업단지 미분양 문제를 해결하기 위해 가진 첫 회의로, 관계기관의 협력이 필수적임을 재확인하는 계기가 되었다"라며, "앞으로도 지속적인 실무 협의를 통해 기업의 투자 여건을 개선하고, 경기북부 산업단지가 지역경제 활력 거점이 될 수 있도록 경기도가 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

경기도는 이번 회의를 시작으로 각 기관과의 긴밀한 협조 체계를 구축하고, 미분양 해소를 위한 실질적인 정책들을 모색해 단계적으로 추진해 나갈 방침이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



