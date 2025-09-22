내란특검, ‘증거인멸 혐의’ 홍철호 전 정무수석 소환 조사

김용현 전 국방장관, 구치소 방문조사… 金, ‘진술거부권’ 행사

특검 "尹, 조사에 적극 응한다면 방문조사도 가능"

홍철호 전 대통령실 정무수석. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

내란 특별검사팀(특별검사 조은석)이 홍철호 전 대통령실 정무수석비서관을 재소환해 조사하고 있다.

박지영 특검보는 22일 정례 브리핑에서 "홍 전 수석을 피의자 신분으로 소환해 조사 중"이라며 "본인의 혐의 외에도 비상계엄 전후 현장에서 목격한 여러 가지 내용과 관련해서 확인하고 있다"고 밝혔다.

홍 전 수석은 내란 사건 관계자들과의 통화 내역 등이 담긴 휴대전화를 정무수석 퇴임 이후 교체한 혐의를 받는다. 특검팀은 홍 전 수석이 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 직후 추경호 당시 국민의힘 원내대표와 통화했는데, 이 휴대전화를 증거 인멸 목적으로 교체했는지 확인하고 있다. 특검팀은 홍 전 수석과 추 전 원내대표의 통화가 '국회 계엄 해제 표결 방해 의혹' 관련이 있는지 수사 중이다.

하지만 홍 전 수석 측은 계엄 선포 계획을 사전에 인지하지 못했으며 당일 선포 직전 알게 됐다는 입장이다.

아울러 특검팀은 김용현 전 국방부 장관을 서울 동부구치소에서 방문 조사하고 있다. 김 전 장관은 특검팀의 질의에 진술거부권을 행사하고 있는 것으로 전해졌다. 특검팀에 따르면 김 전 장관은 지난 19일 특검팀의 소환 요청에 불출석 사유서를 제출하면서, 방문 조사를 할 경우 적극적으로 협조하겠다는 의사를 표시했다고 한다.

박 특검보는 "김 전 장관은 특검팀의 질문에 진술을 모두 거부하고 있다"며 "다른 군인들은 특검 수사에 성실히 임하고 있는데, 모든 책임 지겠다는 장관의 모습이 무엇인지 생각해주길 바란다"고 했다.

특검팀은 오는 24일로 예정된 윤 전 대통령에 대한 조사와 관련해서 구치소 방문 조사가 가능하다는 입장을 밝혔다. 윤 전 대통령이 조사에 적극 응하겠다고 한다면, 진상 규명을 위해서는 방문 조사도 가능하다는 것이다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>