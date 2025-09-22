"대신증권으로 국내주식 옮기면 최대 300만원 쏜다"

순입고 1000만원부터 지원금

5억원 이상 매수하면 2배 지급

개인 고객 대상 연말까지 잔고 유지

이벤트 신청 필수

대신증권이 타사에 보유한 주식을 대신증권으로 옮겨와 거래하는 개인 고객을 대상으로 '국내 주식 옮기기 시즌 2' 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 10월 31일까지 순입고한 금액과 매수 규모에 따라 투자지원금을 차등 지급한다.

대신증권으로 국내 주식을 옮긴 뒤 1000만원 이상 매수한 고객에게는 순입고 금액에 따라 ▲1000만원 이상 5000만원 미만 1만원 ▲5000만원 이상 1억원 미만 3만원 ▲1억원 이상 3억원 미만 10만원 ▲3억원 이상 5억원 미만 15만원 ▲5억원 이상 10억원 미만 20만원 ▲10억원 이상 30억원 미만 30만원 ▲30억원 이상 50억원 미만 50만원 ▲50억원 이상 100억원 미만 100만원 ▲100억원 이상 150만원을 지급한다.

매수 금액이 5억원 이상이면 순입고 구간별 지원금을 2배로 지급한다. 만약 100억원 상당의 국내 주식을 순입고 한 뒤 5억원 이상 국내 주식을 매수하면 300만원의 지원금을 받게 된다.

옮긴 주식은 오는 12월 31일까지 잔고를 유지해야 하며, 지원금은 입고 유지 기간 종료 후 1개월 내 지급될 예정이다.

조태원 대신증권 고객솔루션부장은 "이벤트를 통해 고객들이 단기 시황에 흔들리지 않고 중장기적 관점에서 투자 기반을 다지는 데 도움이 될 것"이라며 "시황에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공해 고객 신뢰를 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.

이벤트는 대신증권 HTS, MTS(사이보스, 크레온) 또는 홈페이지에서 신청할 수 있으며, 기타 자세한 사항은 대신증권 금융지원센터에서 확인할 수 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



