코스피, 1% 오르며 또 신고가…3500 도전 랠리

장 초반 外人·기관 양매수

두산에너빌리티·삼성전자 3%대 강세

코스피가 장 초반 1% 가까이 오르면서 또다시 신고가를 경신했다. 연일 상승세에 3480선마저 뚫어내며 사상 처음으로 3500선에 도전하고 있다.

22일 코스피는 전 거래일 대비 0.54% 오른 3463.84로 출발했다. 이후 장 초반 다시 상승세가 이어지며 3481.96을 기록, 신고가를 다시 한번 경신했다.

외국인과 기관의 양매수가 지수를 장 초반부터 끌어올린 것으로 풀이된다. 이들은 각각 1842억원, 1440억원을 순매수했다. 개인은 3018억원을 순매도했다.

상승 업종이 다수였다. 기계·장비 업종의 상승률이 2.07%로 가장 두드러졌다. 전기·가스(1.60%), 전기·전자(1.47%), 의료·정밀기기(1.12%) 등 1% 넘게 오른 업종도 다수였다. 통신(-0.76%), 금속(-0.63%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목에서는 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 62,700 전일대비 1,900 등락률 +3.13% 거래량 3,822,488 전일가 60,800 2025.09.22 09:26 기준 관련기사 美 금리 인하 훈풍에 올라타 볼까? 투자금이 더 필요하다면유안타 "4분기 코스피 전망 3350~3750으로 상향"최대 4배 주식자금을 연 4%대 금리로? 신용미수대환도 신청 당일 가능 전 종목 시세 보기 close 의 상승 폭이 3.4%로 가장 컸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,800 전일대비 3,100 등락률 +3.89% 거래량 7,789,135 전일가 79,700 2025.09.22 09:26 기준 관련기사 美 금리 인하 훈풍에 올라타 볼까? 투자금이 더 필요하다면[굿모닝 증시]상승은 언제까지…美시장 눈치보며 차별화 전망"IT 업종 강세 당분간 계속된다" 전 종목 시세 보기 close 도 3.2% 올랐다. 이어 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 500,000 전일대비 7,000 등락률 +1.42% 거래량 37,467 전일가 493,000 2025.09.22 09:26 기준 관련기사 코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세이상균 HD현대중공업 대표 "KDDX 기다릴 수밖에…국내 조선소 확장은 검토 안해" 전 종목 시세 보기 close (1.6%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 216,500 전일대비 2,500 등락률 +1.17% 거래량 106,072 전일가 214,000 2025.09.22 09:26 기준 관련기사 "가격 낮추고 성능 유지" 현대차, 아이오닉 5 N 신규 트림 출시현대차그룹, 추석 맞아 협력사 납품 대금 조기 지급현대차·기아, 디자인 경쟁력 입증…美 'IDEA' 9관왕 전 종목 시세 보기 close (0.8%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 353,000 전일대비 3,500 등락률 +1.00% 거래량 37,593 전일가 349,500 2025.09.22 09:26 기준 관련기사 코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세코스피, 사상 최고치 경신…3461.30 '마감' 전 종목 시세 보기 close (0.7%) 등의 순서였다. 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,006,000 전일대비 16,000 등락률 -1.57% 거래량 31,294 전일가 1,022,000 2025.09.22 09:26 기준 관련기사 한화그룹, 추석 전 2620개 협력사 '대금 조기 지급'중국 단체관광 무비자 허용…유통업 전반 소비 회복 기대한화그룹, 하반기 신규 채용 3500명…방산 등 사업 확대 전 종목 시세 보기 close (-1.0%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 347,500 전일대비 5,500 등락률 -1.56% 거래량 1,296,565 전일가 353,000 2025.09.22 09:26 기준 관련기사 美 금리 인하 훈풍에 올라타 볼까? 투자금이 더 필요하다면[굿모닝 증시]상승은 언제까지…美시장 눈치보며 차별화 전망유안타 "4분기 코스피 전망 3350~3750으로 상향" 전 종목 시세 보기 close (-0.5%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,020,000 전일대비 4,000 등락률 -0.39% 거래량 9,652 전일가 1,024,000 2025.09.22 09:26 기준 관련기사 유안타 "4분기 코스피 전망 3350~3750으로 상향"'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세'파죽지세' 코스피 또 사상 최고…반도체株 불 뿜었다 전 종목 시세 보기 close (-0.4%) 등은 내렸다.

코스닥 시장에서도 랠리가 이어졌다. 전 거래일보다 0.69% 오른 896.06으로 출발한 이후 상승 폭을 넓혔다. 개장 초기 870.26을 기록하기도 했다.

코스피 시장과 달리 개인 홀로 1815억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 870억원, 780억원을 순매도했다.

가장 상승 폭이 큰 업종은 일반서비스(4.51%)다. 의료·정밀기기(1.23%), 기타제조(1.17%), 섬유·의류(1.12%), 기계·장비(0.96%), 전기·전자(0.90%), 건설(0.84%) 등의 순서로 상승했다. 운송장비·부품(-0.78%), 유통(-0.73%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 10위 종목들의 움직임도 가팔랐다. 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 247,000 전일대비 20,000 등락률 +8.81% 거래량 321,363 전일가 227,000 2025.09.22 09:26 기준 관련기사 코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세'파죽지세' 코스피 또 사상 최고…반도체株 불 뿜었다 전 종목 시세 보기 close 은 13.0%, 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 508,000 전일대비 35,500 등락률 +7.51% 거래량 597,968 전일가 472,500 2025.09.22 09:26 기준 관련기사 [특징주]알테오젠, 항암주사 美 허가 소식에 10%대↑…"전 세계 로열티"알테오젠 기술 적용된 'SC형 키트루다' 美 FDA 허가'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세 전 종목 시세 보기 close 은 9.2%나 올랐다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 119,800 전일대비 1,000 등락률 +0.84% 거래량 89,763 전일가 118,800 2025.09.22 09:26 기준 관련기사 코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세'5%대 금리' 에코프로 PRS 인기 전 종목 시세 보기 close (1.3%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 50,400 전일대비 650 등락률 +1.31% 거래량 115,208 전일가 49,750 2025.09.22 09:26 기준 관련기사 코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세'5%대 금리' 에코프로 PRS 인기 전 종목 시세 보기 close (1.1%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 315,500 전일대비 5,500 등락률 +1.77% 거래량 101,926 전일가 310,000 2025.09.22 09:26 기준 관련기사 코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세코스피, 美 금리인하에 외인·기관 순매수 전환 효과…사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (1.1%) 등도 1% 이상 상승 폭을 보였다. 반면 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 588,000 전일대비 9,000 등락률 -1.51% 거래량 29,394 전일가 597,000 2025.09.22 09:26 기준 관련기사 코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세코스피, 사상 최고치 경신…3461.30 '마감' 전 종목 시세 보기 close (-1.6%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 107,300 전일대비 1,000 등락률 -0.92% 거래량 171,735 전일가 108,300 2025.09.22 09:26 기준 관련기사 코스피, 사상 최고치 찍고 하락 마감…코스닥은 상승'외인·기관 팔자'…코스피 약보합, 코스닥은 오름세'파죽지세' 코스피 또 사상 최고…반도체株 불 뿜었다 전 종목 시세 보기 close (-1.5%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,150 전일대비 400 등락률 -1.01% 거래량 94,574 전일가 39,550 2025.09.22 09:26 기준 관련기사 중국 단체관광 무비자 허용…유통업 전반 소비 회복 기대코스피, 사상 최고치 경신…3461.30 '마감''파죽지세' 코스피 또 사상 최고…반도체株 불 뿜었다 전 종목 시세 보기 close (-0.5%) 등은 떨어졌다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



