케이뱅크, 주금공과 손잡고 보금자리론 출시

최저 금리 2.65%

부부 합산 연 소득 7000만원 이하 대상

6억원 이하 주담대 상품

10년부터 50년 만기 설정 가능

케이뱅크가 22일 한국주택금융공사가 취급하는 정책금융상품 '아낌e-보금자리론'을 케이뱅크 애플리케이션(앱)에서 출시한다고 밝혔다. 지난 4일 한국주택금융공사와 체결한 '정책모기지 활성화 및 금융서비스 혁신' 업무협약의 일환이다.

이 상품은 부부합산 연 소득 7000만원 이하를 대상으로 한 6억원 이하의 주택 담보 대출 상품이다. 결혼 7년 이내 신혼 가구 여부, 자녀 수 등에 따라 최대 1억원까지 연 소득요건이 완화 적용될 수 있다. 담보인정비율(LTV)은 아파트 기준 최대 70%, 총부채상환비율(DTI)은 최대 60%까지만 인정한다. 만기는 10년부터 최대 50년까지 설정 가능하다.

이달 기준 금리는 만기 10년 기준 연 3.65%이며 저소득청년, 신혼가구, 사회적 배려층(장애인·한부모 가정 등) 등 다양한 요건에 따른 우대금리를 적용할 경우 최저 금리를 연 2.65%까지 낮출 수 있다.

신청 방법은 간단하다. 한국주택금융공사 홈페이지 혹은 스마트주택금융 앱에서 아낌e 보금자리론을 신청하면서 취급 금융기관을 케이뱅크로 선택하면 된다. 한국주택금융공사에서 사전 심사 완료가 완료되면, 케이뱅크 앱을 통해 서류 제출 및 약정, 실행이 이뤄진다.

케이뱅크 관계자는 "케이뱅크의 비대면 프로세스 경쟁력을 바탕으로 보금자리론의 혜택에 편리함을 더했다"며 "청년과 신혼부부 등 주택 실수요자의 주거 사다리를 지원하는 데 기여할 수 있도록 노력해 나가겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



