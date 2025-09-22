인천가족공원, 추석 당일 차량 통제…무료 셔틀버스 10대 운행

인천시는 추석 연휴에 성묘객 편의를 위해 다음 달 5∼7일 인천가족공원 개방 시간을 오전 8시에서 오전 6시로 앞당겨 운영한다고 22일 밝혔다.

또 주차난 해소를 위해 같은 기간 오전 8시부터 오후 5시까지 제일고등학교 운동장을 임시 주차장으로 개방한다.

추석 당일인 6일에는 인천가족공원 입구부터 차량 진입을 전면 통제(승화원 장례 차량과 셔틀버스 제외)하며, 성묘객 편의를 위해 인천가족공원 내외부를 순환하는 무료 셔틀버스를 전년 대비 2대 증차한 총 10대를 운행할 예정이다.

무료 셔틀버스는 외부 순환 노선의 경우 인천지하철 부평삼거리역 2번 출구에서 인천가족공원 대형주차장까지, 내부 순환 노선은 인천가족공원 대형주차장, 별빛당·만월당, 회랑형 봉안담을 순환해 운영한다.

인천시는 추석 연휴에 38만명의 성묘객이 방문할 것으로 보고 인천가족공원, 소방서, 경찰서와 협업해 안전사고 또는 응급상황에 신속 대응할 방침이다.





