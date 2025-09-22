본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

인천가족공원, 추석 당일 차량 통제…무료 셔틀버스 10대 운행

박혜숙기자

입력2025.09.22 08:17

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천시는 추석 연휴에 성묘객 편의를 위해 다음 달 5∼7일 인천가족공원 개방 시간을 오전 8시에서 오전 6시로 앞당겨 운영한다고 22일 밝혔다.


또 주차난 해소를 위해 같은 기간 오전 8시부터 오후 5시까지 제일고등학교 운동장을 임시 주차장으로 개방한다.

인천가족공원. 연합뉴스

인천가족공원. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

추석 당일인 6일에는 인천가족공원 입구부터 차량 진입을 전면 통제(승화원 장례 차량과 셔틀버스 제외)하며, 성묘객 편의를 위해 인천가족공원 내외부를 순환하는 무료 셔틀버스를 전년 대비 2대 증차한 총 10대를 운행할 예정이다.


무료 셔틀버스는 외부 순환 노선의 경우 인천지하철 부평삼거리역 2번 출구에서 인천가족공원 대형주차장까지, 내부 순환 노선은 인천가족공원 대형주차장, 별빛당·만월당, 회랑형 봉안담을 순환해 운영한다.


인천시는 추석 연휴에 38만명의 성묘객이 방문할 것으로 보고 인천가족공원, 소방서, 경찰서와 협업해 안전사고 또는 응급상황에 신속 대응할 방침이다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

수사 당국이 숙제를 내줬다

"중국은 왜 전쟁을 선호할까" 전지현 대사에 中 '발칵'

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"여성 유방암 진료 급증…40·50대가 절반 이상"

영국·캐나다·호주, 팔레스타인 국가 승인…유엔 151개국

성과급 양극화…대기업 18만원 오를 때 중기 9000원 올라

새로운 이슈 보기