본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[날씨]전국 구름 많고 선선…일교차 10도 안팎

임춘한기자

입력2025.09.22 07:33

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

낮 최고기온 28도

월요일인 22일은 구름이 많은 가운데 일교차가 크겠다.


[날씨]전국 구름 많고 선선…일교차 10도 안팎
AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10∼15도로 크게 나타나는 곳이 있겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.

낮 최고기온은 23∼28도로 예보됐다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 18.0도, 인천 19.4도, 수원 18.7도, 춘천 13.1도, 강릉 15.8도, 청주 19.2도, 대전 18.1도, 전주 18.9도, 광주 18.9도, 제주 23.2도, 대구 16.6도, 부산 20.2도, 울산 18.8도, 창원 20.1도 등이다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5ｍ, 서해 0.5∼3.5ｍ, 남해 1.5∼3.5ｍ다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차라리 퇴직하고 다시 시험 칠게요"…불만 폭발한 고용부 9급, 왜? "차라리 퇴직하고 다시 시험 칠게요"…불만 폭발한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

10월 황금연휴, 최애 여행지는 일본…새롭게 뜨는 나라는?

"중국은 왜 전쟁을 선호할까" 전지현 대사에 中 '발칵'

게을리하면 췌장암 걸릴 위험 3배…'이것'이 중요한 이유

"감염 시 유산 위험"…韓 관광객 많이 찾는 이곳서 '사과병' 경고

"여성 유방암 진료 급증…40·50대가 절반 이상"

영국·캐나다·호주, 팔레스타인 국가 승인…유엔 151개국

김민석 총리, 22일 'KT·롯데카드 해킹' 긴급 현안점검 회의

새로운 이슈 보기