주광덕 남양주시장, 초등돌봄 아동과 함께한 '건강한 하루'

아동 돌봄에 한 걸음 더

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 20일 호평체육문화센터 실내체육관에서 '남양주시 초등돌봄기관 체육대회'를 개최해 아동들과 함께 건강한 땀과 웃음을 나누는 뜻깊은 시간을 보냈다.

주광덕 남양주시장이 지난 20일 호평체육문화센터 실내체육관에서 '남양주시 초등돌봄기관 체육대회'를 개최하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 체육대회는 아동돌봄남양주센터 주관으로 기획됐으며, 지역 내 초등돌봄기관 간 교류를 촉진하고, 기관 아동들이 함께 어울리며 협동심과 공동체 의식을 키울 수 있도록 마련됐다.

행사에는 지역아동센터 9개소, 다함께돌봄센터 3개소, 상상누리터 1개소 등 총 13개 돌봄기관 이용 아동과 종사자, 자원봉사자 등 240여 명이 참여했으며, 주광덕 시장을 비롯해 시의원, 초등돌봄기관 관계자가 함께해 자리를 빛냈다. 아이들은 줄다리기·릴레이 달리기·협동 게임 등 다양한 체육 프로그램을 즐겼다.

이날 주광덕 시장은 체육대회장을 찾아 아동들과 인사를 나누고 축제를 응원했다. 주 시장은 "초등돌봄센터 기관이 모두 한자리에 모여 대회를 하는 모습이 뜻깊다"며 "아동 돌봄을 위해 더 많은 지원을 하겠다"고 말했다.

주광덕 남양주시장이 지난 20일 호평체육문화센터 실내체육관에서 '남양주시 초등돌봄기관 체육대회'에 참석해 아이들과 소통하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

시는 앞으로도 아동돌봄남양주센터를 거점으로 지역 내 초등돌돔기관의 네트워크기능을 확장하며, 다양한 프로그램을 제공해 아동들의 건강한 성장 및 관계 형성을 도모하도록 지속적으로 노력하겠다고 밝혔다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>