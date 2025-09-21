본문 바로가기
서울시, '서울배달+땡겨요' 상품권 110억원 15% 할인 판매

배경환기자

입력2025.09.21 11:15

29일부터 10개 자치구 110억원 규모
상품권 구입 시 15% 할인 및 일부 환급

서울시가 110억원 규모의 '서울배달+땡겨요' 전용 상품권을 발행한다고 21일 밝혔다. 15% 할인 혜택이 주어지며 29일부터 10개 자치구별로 판매한다.


공공배달 서비스 '서울배달+땡겨요'는 낮은 중개수수료(2%)와 광고비 부담 없는 운영구조, 다양한 소비자 할인 혜택을 바탕으로 성장하고 있다. 2025년 8월 기준 전년 동월 대비 누적 매출액(671억1900만원)은 161.1%, 회원 수(211만9445명)는 48.1%, 가맹점 수(5만969개소)는 19.3% 증가했으며, 모든 지표가 상승세를 보이며 지속적인 확장세를 기록 중이다.

자치구 배달전용상품권은 각 자치구 내 가맹점에서만 사용 가능하다. 서울시는 상품권 선할인 외에도 결제금액의 10%를 배달전용상품권으로 돌려주는 '페이백 이벤트', '5% 땡겨요 포인트 즉시 적립'도 병행해 최대 30%에 달하는 할인 효과를 누릴 수 있다. 페이백은 결제월 기준 익월 20일에 지급되며 땡겨요 포인트는 주문 완료 시 바로 지급된다.

15% 상품권 할인, 10% 페이백 이벤트 그리고 5% 포인트 적립 혜택 외에도 농림축산식품부의 공공배달앱 소비쿠폰도 적용된다. 현재는 2만원 이상 음식 주문 2회 시 1만원 쿠폰을 예산 소진 시까지 무제한 지급하고 있으며 10월 1일부터는 1인 1일 1회 2만원 이상 주문 시 5000원 쿠폰이 즉시 지급한다.


'서울배달+땡겨요'의 자체 배달서비스인 '땡배달'은 지난 17일부터 서울 전 자치구로 확대 운영 중이다. 소비자에게는 배달비 절감뿐만 아니라 ▲라이더 실시간 위치 확인 ▲도착 예정 시간 안내 ▲배달 완료 사진 전송(비대면) ▲평균 배달시간 약 20분 단축 등 배달 품질 향상 서비스가 함께 제공 중이다.


이해선 서울시 민생노동국장은 "이번 배달전용상품권 할인 발행은 서울시가 운영하는 공공배달앱 혜택을 시민과 사장님 모두가 체감할 수 있도록 마련했다"며 "앞으로도 공공배달앱 경쟁력 강화를 위해 실질적인 할인 혜택을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.




배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
