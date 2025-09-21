김진태 지사 "강원학사 신축이전 계획…앞으로 50년 최고 학사되길"

강원도, '함께 한 50년, 함께 할 50년'

강원학사 50주년 기념식…6000명 배출

1975년 건립 전국 최초 재경 향토학사

강원특별자치도(도지사 김진태)는 강원학사 설립 50주년 기념식이 지난 20일 서울 관악구 강원학사(관악) 미래관에서 성황리에 열렸다고 21일 밝혔다.

김진태 강원특별자치도지사가 지난 20일 강원학사 설립 50주년 기념식에 참석해 기념사를 하고 있다. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 기념식에는 김진태 강원특별자치도지사, 박순철 강원학사 숙우회장(법무법인 지평 변호사), 최영은 예맥의 힘 회장(멘토스파워 대표), 김학철 강원인재원장, 강원학사 출신 숙우 및 재사생 등 150여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

김진태 지사(강원인재원 이사장)는 기념사에서 "전국 최초로 50년 전 박종성 지사님이실 때 생긴 것"으로 "박순철 숙우 회장님을 비롯해 한국은행 총재 등 6000여 명의 숙우회원을 배출했고 곧 강원학사의 힘"이라며 "올해는 23억원을 투자해 강원학사 시설을 정비했는데, 앞으로는 신축이전계획을 가지고 있다"고 말했다. 이어 "전국 최고의 학사로 거듭나길 바란다"고 덧붙였다.

강원학사 출신 모임인 강원학사 숙우회 박순철 회장은 환영사에서 "강원학사 출신 인재들이 강원도 발전의 근간이 되었다"며 "앞으로 다가올 50년을 함께 준비하고, 우리의 터전인 고향 발전에 기여하자"고 말했다.

참석자들은 지난 50년의 역사를 담은 기념영상을 감상하며, 소중한 추억을 되살리기도 했다.

행사에서는 강원학가와 지역 인재육성에 기여한 이들에 대한 시상도 진행됐다. 먼저 '자랑스러운 강원학사인상'은 ▲도전 부문 홍성한 비씨월드제약 대표 ▲성공 부문 이주열 前 한국은행 총재 ▲ 보은 부문 황동주 이티링크 대표가 수상했으며, 예맥의 힘과 안철순씨가 감사패를, 함석근 前 강원인재육성재단 상임이사가 공로패를, 김병기 강원인재원 경영전략부장이 표창을 수상했다. 정혜연, 조윤영 숙우가 자랑스러운 청년숙우상을 수상했다.

한편 강원학사 숙우회는 지금까지 6억4000여만 원의 장학금을 후원하였고, 최근 강릉지역 가뭄 극복을 위해 생수 3만7000병을 기부하는 등 고향으로부터 받았던 지원에 대한 보은 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

이번 행사에서는 올해 23억 원을 투자하여 학사 노후시설을 전면 정비하는 등 지역인재 육성에 지원을 아끼지 않고 있는 김진태 지사에게 감사패를 증정하고, 숙우회원들이 모금한 장학금 3000만원을 기부했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>