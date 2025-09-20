호주 긴급 신고전화 000 통신장애로 중단…3명 사망

8주 영아·68세 여성·74세 남자 숨져

통신사 "네트워크 업그레이드 오류"

호주에서 한국의 112·119와 같은 긴급 범죄·사고 신고전화 000 서비스가 통신사 오류로 중단되는 바람에 3명이 사망했다.

20일(현지시간) 블룸버그 통신과 호주 공영 ABC 방송 등에 따르면 전날 통신회사 옵터스는 지난 16일 네트워크 업그레이드 과정의 오류로 남부 사우스오스트레일리아(SA)주·서부 웨스턴오스트레일리아(WA)주·노던준주 지역의 000 긴급전화 서비스가 차질을 겪었다고 밝혔다. 이로 인해 이들 지역에서 000 통화를 하려던 고객 약 600명이 영향받았으며, 이들 중 3명이 비극적으로 숨진 것을 확인했다고 회사는 전했다.

호주 통신기업 옵터스 로고. AFP 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

경찰에 따르면 3명의 사망자는 SA주의 생후 8주 남자 영아와 68세 여성, WA주의 74세 남성이다. 이들이 숨진 자세한 경위는 공개되지 않았다.

스티븐 루 옵터스 최고경영자(CEO)는 기자회견에서 "가장 필요한 시기에 긴급 서비스에 연결하지 못했던 모든 고객 여러분께 진심으로 사과드린다"며 "고인의 가족·친구들에게 진심으로 애도를 표한다"고 말했다. 루 CEO는 이번 사건을 철저히 조사하고 있으며, 조사가 끝나면 사건 진상을 공개할 것이라고 밝혔다.

호주 매체들은 서비스 중단의 원인에 대해 옵터스의 네트워크 업그레이드 중 방화벽 설정 변화 때문으로 보인다고 보도했다. 이 과정에서 기술적 오류가 발생했다는 것이다. 다만 긴급전화 시스템이 왜 다른 통신망으로 자동 우회되지 않았는지, 또 통신 장애가 왜 빨리 감지되지 않았는지에 대해서는 아직 조사 중이다.

싱가포르 최대 통신기업 싱텔의 자회사인 옵터스는 호주 제2의 이동통신사다. 이 회사는 2023년 11월에도 전체 통신망이 마비되는 바람에 1000만명 이상 고객의 휴대전화 및 인터넷이 두절되고 000 전화 서비스도 중단된 적이 있다. 이 사고로 옵터스는 1200만 호주달러(약 111억원)의 벌금을 냈다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



