본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

이스타항공, 'B737-8' 신규 항공기 3대 도입 완료

오현길기자

입력2025.09.19 15:10

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연말까지 2대 추가…20대 항공기 운영

이스타항공이 신규 항공기를 잇달아 도입하며 운영 기단 현대화에 속도를 내고 있다.


이스타항공은 19일 18호기를 도입했다고 밝혔다. 지난 16일에는 16, 17호기를 동시에 도입했으며, 다음달에는 19호기, 12월에는 20호기 추가 도입이 예정돼 있다. 연말 기준 총 20대 항공기를 운영하게 된다.

이스타항공 승무원들이 신규 항공기 18호기 도입을 기념해 19일 김포국제공항에서 단체 사진을 촬영하고 있다. 이스타항공

이스타항공 승무원들이 신규 항공기 18호기 도입을 기념해 19일 김포국제공항에서 단체 사진을 촬영하고 있다. 이스타항공

AD
원본보기 아이콘

올해 도입되는 5대 기재는 189석 규모 B737-8 신기종으로, 제작 후 항공사에 처음 인도되는 신규 항공기다. 20호기까지 도입되면 이스타항공은 보유 기재 중 신기종(B737-8)이 차지하는 비중이 50%까지 확대되며 항공기 평균 기령이 약 7년대로 낮아진다.


특히 B737-8 기종은 기존 항공기 대비 연료 효율과 탄소 배출량이 약 20% 개선된 고효율 친환경 항공기다. 이스타항공은 계속해서 점진적 기단 현대화를 통해 원가 절감과 운항 안정성을 강화한다는 방침이다.


이스타항공 관계자는 "이달 도입된 항공기는 통합 항공사 출범에 따라 이관이 예정된 노선에 투입하는 등 노선 네트워크 확장에 활용할 예정"이라며 "연료 효율 개선을 통한 원가 경쟁력 강화와 B737-8 기종의 쾌적하고 조용한 기내 환경을 통해 고객분들께도 더 나은 서비스를 제공할 것"이라 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출 3배 폭등한 '이 과자' "머리 진짜 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 한 번 더" 1차 소비쿠폰 효과 이어간다…22일부터 2차 신청

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

전한길과 '尹 석방' 논의한 찰리 커크?…SNS달군 사진에 AFP "조작"

압색 당한 국힘, "조희대 의혹, 고발·손배" 맞불…민생협의 순연

한강버스 운항 첫날 '만석' 행진… 4300명 탔다

새로운 이슈 보기