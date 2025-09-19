이스타항공, 'B737-8' 신규 항공기 3대 도입 완료

연말까지 2대 추가…20대 항공기 운영



이스타항공이 신규 항공기를 잇달아 도입하며 운영 기단 현대화에 속도를 내고 있다.

이스타항공은 19일 18호기를 도입했다고 밝혔다. 지난 16일에는 16, 17호기를 동시에 도입했으며, 다음달에는 19호기, 12월에는 20호기 추가 도입이 예정돼 있다. 연말 기준 총 20대 항공기를 운영하게 된다.

이스타항공 승무원들이 신규 항공기 18호기 도입을 기념해 19일 김포국제공항에서 단체 사진을 촬영하고 있다.

올해 도입되는 5대 기재는 189석 규모 B737-8 신기종으로, 제작 후 항공사에 처음 인도되는 신규 항공기다. 20호기까지 도입되면 이스타항공은 보유 기재 중 신기종(B737-8)이 차지하는 비중이 50%까지 확대되며 항공기 평균 기령이 약 7년대로 낮아진다.

특히 B737-8 기종은 기존 항공기 대비 연료 효율과 탄소 배출량이 약 20% 개선된 고효율 친환경 항공기다. 이스타항공은 계속해서 점진적 기단 현대화를 통해 원가 절감과 운항 안정성을 강화한다는 방침이다.

이스타항공 관계자는 "이달 도입된 항공기는 통합 항공사 출범에 따라 이관이 예정된 노선에 투입하는 등 노선 네트워크 확장에 활용할 예정"이라며 "연료 효율 개선을 통한 원가 경쟁력 강화와 B737-8 기종의 쾌적하고 조용한 기내 환경을 통해 고객분들께도 더 나은 서비스를 제공할 것"이라 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



