의정부시, 드론 활용한 하천 안전 '스마트 계도 방송' 시행

이종구기자

입력2025.09.19 11:37

경기 의정부시(시장 김동근)는 집중호우 시 하천 보행 안전을 강화하기 위해 드론을 활용한 스마트 계도 방송을 도입한다고 19일 밝혔다.

의정부시가 집중호우 시 하천 보행 안전을 강화하기 위해 드론을 활용한 스마트 계도 방송을 도입한다. 의정부시 제공

시는 지난 11일 중랑천에서 드론 안내방송 연습비행을 실시하며 실제 상황을 가정한 대응 절차를 점검했다. 이번 시연에서는 드론에 탑재된 스피커를 통해 고정형 방송 장비가 닿지 않는 구간까지 직접 이동하며 안내 방송을 송출하는 방식을 선보였다.


드론 방송은 ▲현재 호우특보가 발효 중입니다 ▲안전사고 예방을 위해 하천 이용을 통제합니다 ▲안전한 곳으로 이동해 주시기 바랍니다 등의 음성을 전달해, 집중호우 시 시민이 안전하게 이동할 수 있도록 안내한다.

김동근 시장은 "드론을 활용한 하천 안전 활동은 기후위기 시대에 대응하는 시민 중심의 스마트 행정 사례"라며 "앞으로 집중호우 시 시민 안전을 지키기 위해 다양한 기술을 행정에 접목해 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr


