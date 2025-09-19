'독도박물관'을 '김일성기념관'으로 표시한 구글…국무총리 "강력 유감"

경상북도 울릉군의 독도박물관이 김일성기념관(별관)으로 표시된 구글 지도. 사진=구글지도 화면 캡쳐 AD 원본보기 아이콘

김민석 국무총리가 독도박물관을 김일성기념관(별관)으로 표시한 구글 측에 강력한 유감 입장을 전달하라고 지시했다.

김 총리는 19일 긴급지시를 내고 교육부, 외교부, 해양수산부 등에 "구글 측에 즉각적인 시정 조치를 요청하고 정부의 강력한 유감 입장을 전달할 것"을 주문했다.

또 김 총리는 "아울러 구글 지도에 독도박물관이 오기된 원인을 파악하고, 앞으로 동일한 상황이 재발되지 않도록 구글 측에 강력히 요청할 것"을 당부했다.

독도박물관은 경북 울릉군 울릉읍 약수터길 90-17에 위치한 박물관이지만 이날 오전 10시30분 기준 구글 지도에는 김일성기념관으로 표시돼있다.

한편 김 총리는 최근 서울 명동에서 대림동으로 이동해 개최 중인 반중 집회와 관련해 경찰직무대행에게 지시사항을 전달했다.

김 총리는 "집회 시위 상황을 면밀하게 모니터링하고, 필요시 '집회 및 시위에 관한 법률'과 '경찰관직무집행법' 등에 따라 강력하게 조치할 것"을 당부했다.

그러면서 "특히, 해당 지역 상인들과 주민들, 그리고 체류하는 중국인들의 일상생활에 불편과 불안감이 커지지 않도록 안전 확보와 질서유지에 최선을 다할 것"을 강조했다.





