코오롱바이오텍, '2025 인적자원개발 우수기관' 선정

코오롱생명과학의 자회사 코오롱바이오텍이 '2025년 인적자원개발 우수기관(Best HRD)'에 선정됐다고 19일 밝혔다. 이를 통해 코오롱바이오텍은 체계적인 인재 육성과 학습 중심의 조직문화 성과를 공식 인정받게 됐다.

인적자원개발 우수기관 인증은 고용노동부, 교육부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부가 공동으로 주관하는 제도다. 능력 중심의 인재 채용과 관리, 근로자에게 지속적인 교육훈련 기회를 제공하는 등 인적자원개발 체계가 우수한 기관에 수여된다. 인증 획득 후에는 3년간 정기 근로감독 면제, 정부 지원사업 가점 부여 등의 혜택을 받게 된다.

코오롱바이오텍은 연구개발 중심의 제약·바이오 기업 특성에 맞춰 임직원의 전문성을 높이기 위한 다양한 프로그램을 운영해 왔다. 현장 맞춤형 직무훈련, 경력개발 지원제도 및 리더십 과정과 직무 기반 스킬 향상 교육 등을 통해 학습 중심의 조직문화를 강화해 온 점이 높은 평가를 받았다.

특히 최근 글로벌 제약·바이오 산업이 인재 확보 경쟁을 치열하게 벌이고 있는 상황에서, 이번 인증은 코오롱바이오텍이 우수한 인적자원 관리 역량을 확보했음을 보여주는 성과로 평가된다. 이번 수상이 코오롱바이오텍의 대외 신뢰도를 높이고, 연구개발 분야 우수 인재 유치에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다.

코오롱바이오텍은 이번 인증을 계기로 기업 이미지와 브랜드 가치를 제고하고, 임직원 역량을 더욱 강화해 미래 성장 동력을 확보한다는 방침이다.

김선진 코오롱바이오텍 대표이사는 "체계적인 인적자원관리(HRM) 및 인적자원개발(HRD) 시스템 구축, 임직원 성장을 지원해 온 노력을 공식적으로 인정받게 됐다"며 "앞으로도 글로벌 경쟁력을 갖춘 인재를 육성하고, 학습 중심의 기업문화를 정착시켜 지속가능한 성장을 이어가겠다"고 말했다.

한편, 코오롱바이오텍은 올해 초 공장이 있는 충주시로부터 '일하기 좋은 기업'에 선정되며 우수한 노사관계, 청년 고용유지를 위한 복지제공 등 근로자 중심의 인사(HR)·노무(ER) 시스템 운영 성과를 지속 만들어가고 있다.





